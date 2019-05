Angelina Jolie confiesa que quiso casarse ¡Con OTRA MUJER! (FOTO)

Brangelina; la pareja más famosa de Hollywood conformada por los exitosos actores Angelina Jolie y Brad Pitt, se convirtieron en un verdadero icono del mundo del cine, aunque como todo en la vida, esto llegó a su fin.

Hace apenas unos meses se resolvió por completo el asunto de su divorcio, pues como sabemos, la pareja tiene varios hijos juntos, siendo algunos de ellos jóvenes que adoptaron en el pasado.

Ahora, se ha revelado que este matrimonio pudo nunca haber ocurrido gracias a una tercera persona que apareció cuando la pareja comenzaba a conocerse, siendo la misma Angelina Jolie quien confirmó este hecho.

La famosa pareja de actores inició su relación en el año 2004, cuando se dieron cuenta que tenían una gran química mientras filmaban la película “Mr. And Ms. Smith” donde eran los protagonistas y eran pareja.

Aunque el romance emergió casi enseguida, esto pudo no haber sucedido si la famosa actriz hubiera escogido a su primer amor, el cual conoció casi una década antes, e incluso pensaba casarse, para sorpresa de todos, este amorío era con otra mujer.

Durante ese tiempo la famosa actriz estaba casada con Johnny Lee Miller, pero como dijo en la declaración, pudo haberse casado con la actriz asiática, ya que su encuentro lo consideró como “Amor a primera vista”.

“Probablemente me habría casado con ella si no lo hubiera hecho con mi esposo Creo que me enamoré el primer segundo en que la vi”.