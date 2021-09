Angelina Jolie admite que le costó darse cuenta que debía divorciarse de Pitt

Angelina Jolie dió algunos detalles nunca antes conocidos sobre su proceso de divorcio del actor, Brad Pitt. Ya que la estrella de cine admitió que le costó mucho trabajo darse cuenta que era mejor separarse del famoso, por el bien de sus hijos y el de ella. Ya que, según Jolie, su ex esposo cometió actos de violencia doméstica e incluso maltrato infantil durante el matrimonio.

En una entrevista con el medio The Guardian, la intérprete de “Maléfica” reveló que la decisión no fue sencilla: "No soy el tipo de persona que toma decisiones como las que tuve que tomar a la ligera”.

“Me costó mucho estar en una posición en la que sentía que tenía que separarme del padre de mis hijos", confesó Angelina Jolie quien se separó de Pitt en el 2016, solo dos años después de haber contraído matrimonio oficialmente.

Angelina Jolie cuestiona el sistema de justicia estadounidense

La actriz ha relatado que su ex esposo supuestamente cometió actos violentos contra sus hijos por su alcoholismo/Foto: Vanitatis

Angelina Jolie y Brad Pitt se fueron a los tribunales por la custodia de sus seis hijos, pero la actriz cuestionó el sistema de justicia estadounidense, ya que el motivo de divorcio fue que presuntamente el actor, estando ebrio, maltrató físicamente a Maddox (uno de sus hijos), que entonces tenía 15 años.

Ante esto, la actriz de 46 años, asegura que temió por la seguridad de toda su familia, y considera en su opinión que la justicia de Estados Unidos no garantiza los derechos de los niños, ya que pese al presunto caso de violencia de Pitt, aún podía luchar por la custodia de los menores.

Como informamos en La Verdad Noticias, Brad siempre ha negado haberlos maltratado físicamente. Sin embargo, Jolie aseguró que su activismo por los derechos infantiles fue motivado por su propia experiencia.

“Yo todavía estoy en mi propia situación legal”, declaró, haciendo referencia a su pelea por la custodia de sus hijos con Pitt. “No puedo hablar de eso”, aclaró.

Angelina Jolie quiere estar en paz con Brad Pitt

Jolie y Pitt llevan más de cinco años separados, pero su batalla legal sigue en pie/Foto: Us Weekly

A pesar de las situaciones de violencia que vivió Angelina a lado de Brad, la también productora declaró que lo único que ahora quiere es que su familia esté bien, incluso el padre de sus hijos: "No es que quiera hablar de nada en realidad, porque solo quiero que mi familia se recupere”.

“Y quiero que todos sigan adelante, todos nosotros, incluido su padre. Quiero que nos curemos y estemos en paz. Siempre seremos una familia", señaló Angelina Jolie, quien ha recalcado que desde su divorcio, sus hijos y ella se encuentran mejor, pero el conflicto legal aún continúa.

