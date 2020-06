Angelina Jolie: Cumpleaños 45 del sensual icono de Hollywood

El día 4 de Junio de 2020, la famosa actriz Angelina Jolie cumple sus 45 años, siendo una actriz, directora y guionista más que consagrada, con una larga trayectoria de éxitos entre los que destacan "Girl, Interrupted", "Mr. & Mrs. Smith", "The Good Shepherd", "Changeling", o "By the Sea" .

Jolie no sólo es conocida por su trabajo en el cine, si no también por su constante esfuerzo por apoyar a los más desfavorecidos y ser parte de importantes movimientos sociales en todo el mundo, lo que ha demostrado que su faceta humana es casi igual de excelente a su talento actoral.

La apasionada filántropa por otro lado, protagonista del que fue uno de los romances más queridos por el público, el que mantuvo con su exmarido Brad Pitt y que llevaba el nombre de "Brangelina" y del cual hoy en día se escuchan los rumores sobre una mejora en la atormentada relación de ex pareja.

Un día como hoy pero de 1975, nació Angelina Jolie, actriz, productora, directora, modelo y filántropa. ¡Felices 45 años! #AngelinaJolie ���� pic.twitter.com/0vzspsE3k8 — RETRO. (@ImagenRetro) June 4, 2020

Angelina Jolie un ejemplo de superación

Creció en el medio, arrastrada por su padre Jon Voight, actor clave de los años 70, lo que la llevó a debutar con apenas siete años en el cine, junto a su papá en “Lookin' to Get Out”. Antes de dedicarse por completo a la actuación, fue modelo y más tarde estudió en el Instituto de Lee Strasberg.

En su adolescencia, la actriz estaba interesada interesada en organizar funerales y embalsamamientos, ya que se le hacía un camino extraño, excéntrico, oscuro.

Además ha confesado en varias ocasiones que piensa en la muerte tal vez con más frecuencia que otras personas pero, probablemente sea porque ama la vida mucho más que el resto.

En su adolescencia el icono sexy sufrió bullying, trastornos de ansiedad y depresión, además de sufrir especialmente por la mala relación entre su padre y su madre, quienes se divorciaron cuando ella aún era una niña.

Brad y Angelina se conocieron grabando una exitosa película.

Su extraño amor por los cuchillos, la llevó a provocarse pequeñas heridas en su cuerpo, afirmando que por algún motivo, el dolor con los cortes la hacía sentir viva y que de alguna forma era terapéutico para ella.

La maternidad cambió completamente el rumbo de la vida de la actriz y ahora disfruta al máximo cada momento con sus 6 hijos.

Gracias a su labor humanitaria pasó de encabezar la lista de “las mujeres más sexies” a la de “las más admiradas”. En los últimos meses, donó millón de dólares para combatir el Covid-19 y financia diez escuelas en Camboya y mantiene otras tantas en Kenia más dos en Afganistán.

Te puede interesar: Brad Pitt se reunió con su hijo “separado” Maddox, en el cumpleaños de Shiloh

Su trabajo más reciente fue “Maléfica” personaje que Angelina Jolie asegura, es muy maternal, deliciosa y muy divertida.