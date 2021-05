La actriz Angélica Vale se armó de valor y frente a las cámaras del programa ‘Chisme En Vivo’ reveló que sufrió acoso sexual por parte de un productor musical cuando solo tenía 14 años de edad. Sin embargo y gracias a las enseñanzas de su familia, ella pudo evitar convertirse en una víctima más.

De acuerdo a sus declaraciones, mismas que La Verdad Noticias trae para ti, la ex actriz de Televisa recibió una llamada de un productor que la invitó a su estudio con una condición: que su abuela no fuera con ella. Haciendo caso a su intuición, ella decidió colgar para luego contárselo a su familia.

La hija de Angélica María evitó ser víctima de un depredador sexual.

"Una vez un señor productor, de música, me habló a mi casa y me dijo que fuera a su casa, pero que no llevará a mi abuela. Todavía vivía mi abuelita, tenía como 14 años, y me enojé horriblemente; le dije 'bueno, ok, bye' y le colgué. Corrí con mi abuela y le dije 'quiere que vaya sola; obvio no voy a ir'", declaró la actriz al periodista Javier Ceriani.

Asimismo, la protagonista de la telenovela ‘La Fea Más Bella’ aseguró que a su corta edad ella ya sabía que no debía estar a solas con un hombre: "Ya sabía. Como a los 14 sola con un señor, no voy a ningún lado. Entonces me escapé de un MeToo".

La Vale opina sobre el #MeToo

Por otro lado, el periodista argentino cuestionó a la hija de Angélica María, actriz de Televisa, sobre el movimiento #MeToo, el cual ha servido a las mujeres para visibilizar los acosos y abusos sexuales. Sin embargo, ella asegura que hay personas que buscan aprovecharse de ello, lo cual le ha costado duras críticas en las redes sociales.

“Ha sido fuerte, pero también creo que hay muchas chavas que se han aprovechado, ahora todo es Me Too. Cuando uno ve a las chavas y dices ‘No, reina, tú no eres Me Too, tú lo traes solito’”, respondió Angélica Vale.

¿Dónde vive Angélica Vale?

La actriz mexicana radica actualmente en Estados Unidos junto a su esposo Otto Padrón e hijos.

De acuerdo a información que circula en Internet, Angélica Vale vive en Los Ángeles, California. La actriz rehizo su vida en Estados Unidos al lado de su madre, su esposo Otto Padrón y sus dos hijos: Angélica Masiel y Daniel Nicolás, de 8 y 6 años de edad respectivamente.

En octubre de 2016, la actriz recuperó su ciudadanía estadounidense, la cual había perdido por haberse ido a vivir desde muy pequeña a México, país donde construyó su carrera actoral y se convirtió en una artista muy querida por el público televidente.

Fotografías: Redes Sociales