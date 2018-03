Angélica Vale no quiere protagonizar serie sobre Angélica María

Angélica Vale sigue manifestando su deseo sobre la realización de una serie biográfica sobre su famosa mamá, Angélica María, sin embargo, mostró su negativa a protagonizar este proyecto. “A mi si me gustaría que se hiciera una serie de mi mamá, pero sabes qué a mí no me gustaría hacerla a ella, te haría el feo mamita perdón, pero es que a mí me gustaría hacer a mi abuela”, dijo sonriendo La Vale en entrevista para el programa Sale el Sol. A lo que inmediatamente la llamada “Novia de México” respondió: “ah bueno eso lo entiendo, porque mi madre fue una mujer sensacional”. “Me gustaría hacer a mi abuela, me encantaría, pero ¿quién te haría a ti?”, dijo Vale, a lo que María contestó: “no sé, si está difícil, ¡ay que pesada no!”, bromeó. Madre e hija asistieron a un evento en Los Ángeles, organizado con la finalidad de celebrar la herencia hispana, momento en que los asistentes celebraron el cumpleaños 73 de Angélica María.

Te puede interesar