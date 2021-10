Angélica Vale le pedirá permiso a sus hijos para hacer desnudos en televisión

Angélica Vale se convirtió en tema de conversación gracias a una reciente entrevista recogida por el sitio El Universal, en la cual asegura que es necesario realizar programas de televisión aptos para toda la familia. Asimismo, la actriz habla de su participación como conductora en ‘El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México’, el nuevo reality de HBO Max.

No se puede negar que la mayoría de los nuevos proyectos televisivos destacan por tener escenas llenas de violencia, sexo y uso de drogas. Es por ello que la también comediante reveló que no puede ver series junto a sus hijos. Luego de dichas declaraciones, ella mencionó que el nuevo programa que conduce es apto para toda la familia.

La actriz y comediante asegura que hoy en día no hay programas aptos para toda la familia.

“Luego no puedo ver series porque pasan cosas fuertes, entonces qué mejor que tener un programa familiar donde te puedes sentar con tu familia a verlo”, declaró la hija de Angelica María, quien hace unos meses recibió su estrella en El Paseo de la Fama de Hollywood.

Angélica Vale no tiene contemplado hacer desnudos

La hija de Angélica María asegura que "ya no está en edad" para desnudarse en televisión.

Al ser cuestionada sobre la remota posibilidad de hacer un desnudo para la televisión, la protagonista de 'La Fea Más Bella' mencionó que ya es algo tarde para realizar este tipo de contenido, además de que tendría que analizar la oferta. Incluso, bromeó al decir que tendría que pedirle permiso a sus hijos.

“No he hecho nunca un programa así, pero tampoco creo que esté yo en ese rollo, nunca se me dio quitarme la ropa porque soy muy friolenta, no creo que se me vaya a dar algo así. Si llegara un proyecto así tendría que ver qué onda, analizarlo bien y pedirle permiso a mis chamacos”, añadió Angélica Vale.

Finalmente, mencionó que ella prefiere formar parte de otros proyectos como el de HBO Max: “El desnudo artístico eso sí no lo haría nunca, sí a lo mejor un personaje fuerte sí, pero yo encuerada ya es muy tarde para mí, yo mejor me quedo haciendo ‘Bake Off’”.

¿Dónde ver ‘El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México’?

‘El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México’ es la nueva y prometedora oferta de HBO Max.

Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, ‘El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México’ está disponible exclusivamente en la plataforma de HBO Max. El programa contará con 8 episodios, los cuales estarán conducidos por Angélica Vale, mientras que el jurado está conformado por los chefs Paulina Abascal, Jesús Escalera y Benito Molina.

Fotografías: Redes Sociales