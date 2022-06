Angélica Vale en peligro de no recibir su Estrella de Hollywood

Angélica Vale en peligro de no recibir se Estrella de Hollywood

Angélica Vale es una famosa actriz mexicana que recientemente ha estado causando polémica en las redes sociales, pues al parecer no recibirá en persona su propia estrella en el paseo de la fama en Hollywood.

Si recordamos se anunció anteriormente se dijo que esto se debe a su gran trayectoria artística en la que ha destacado en numerosos proyectos como actriz, cantante e imitadora, además de que su éxito ha traspasado fronteras, recibiendo el cariño y aplauso del público estadounidense.

Pero lamentablemente, la conductora Elisa Beristain, del programa Chisme no like, dio a conocer que la actriz Angélica Vale no podrá asistir a dicho evento, que estaba programado en Los Ángeles, California, debido a que recientemente dio positivo a Covid-19, después de que su familia estuviera contagiada.

Angélica Vale se contagia de Covid-19

"La mala noticia que les tengo es que, desafortunadamente, está diagnosticada con Covid. Está tomando esta medicina de Pfizer que ayuda a que se te vaya rápido la enfermedad".

Eso es lo que informó la periodista sobre el caso de la bella Angélica Vale y agregó que: "hay que recordar que primero se enfermó su familia y pues desafortunadamente nuestra Vale está viviendo esta situación".

Por si fuera poco, sobre el estado de salud en el que se encuentra Angélica y los síntomas que ha presentado, explicó: "Está, ya sabes, con las molestias y tiene fiebre".

¿Se cancelará su evento?

Hay que destacar que se tenía planeado un evento y sería un gran día para Vale, pero Beristain aclaró que dicha información todavía no sale públicamente: "Esto no se sabía dentro de la prensa, lo estamos dando a conocer aquí, y pues desafortunadamente está pasando por esta situación".

Por otro lado, se sabe que en México con la quinta ola de Covid-19, en Estados Unidos hay un repunte y los casos han aumentado en las últimas horas, situación que pudo haber sido uno de los motivos del contagio de la actriz y conductora.

Cabe destacar que se informó que la talentosa Angélica Vale se encuentra estable y ya está recibiendo indicaciones médicas: "Gracias a Dios aquí en Estados Unidos esta medicina ya tiene como mes y medio que ya está repartiendo para la gente que está enferma".

