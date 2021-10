Angélica Vale descubrió que era bulímica gracias a 'Soñadoras'

Angélica Vale sorprendió a sus fanáticos al confesar que en su juventud tuvo muchos problemas para aceptar su aspecto físico, lo cual provocó que estuviera a punto de convertirse en víctima de la bulimia. Asimismo, reveló que fue su personaje en la telenovela ‘Soñadoras’ quien le ayudó a darse cuenta de que tenía un problema alimenticio.

En entrevista para el canal de Yordi Rosado en YouTube, la actriz mencionó que fue el fallecido productor Emilio Larrosa quien le ofreció el papel de Julieta en la exitosa telenovela de Televisa. Sin embargo, destacó que al igual que su personaje, ella vivía en constante preocupación por la forma de su cuerpo y su peso, lo cual le hizo “abrir los ojos”.

'Soñadoras' fue una exitosa telenovela producida por Emilio Larrosa para Televisa.

“Me llama Emilio Larrosa y me dice 'vas a hacerla de bulímica' y yo '¿qué es eso?'. Tenía todos los síntomas, pero no sabía que era una bulímica… Me cuesta trabajo porque siempre me veo gorda. Entonces, si es un rollo que traigo”, declaró la también comediante, quien recientemente recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El problema de su peso le ha perseguido toda su vida

Haciendo memoria, la hija de Angélica María señaló que el problema inició desde que era una niña y que se agravó con el divorcio de sus padres: “Siempre me tildaron de gorda… Si engordé mucho a los 14, 15 más o menos. Estaba medio llenita, por el divorcio me dio por entrarle grueso [a la comida]. Después adelgacé, pero seguí con el trauma”.

Por otro lado, Angélica Vale aseguró que el personaje de Julieta provocó que el público la catalogara como una persona subida de peso, lo cual alimentaba sus traumas y preocupaciones. Sin embargo, hoy en día considera que ella no estaba “gorda” y que solo tenía un cuerpo diferente al de otras mujeres.

Finalmente, la también esposa de Otto Padrón dijo que continúa luchando por aprender a amar su cuerpo tal y como es, pese a que esto le está costando trabajo. Pese a ello, aseguró que ha podido lograrlo gracias al amor de su familia, quien “la ha salvado de todo”.

¿Cómo se llaman los hijos de Angélica Vale?

Junto a Otto Padrón, la ex estrella de Televisa ha forjado una hermosa familia.

Angélica Vale tiene dos hijos: Daniel Nicolás y Angélica Masiel. Ambos son frutos de su relación con el militar Otto Padrón. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la actriz recibió la ciudadanía estadounidense en octubre del 2016 y actualmente reside en Los Ángeles, California.

