Angélica Vale con policías fue sacada de Televisa cuando la vetaron

Angélica Vale es una famosa actriz mexicana que no hace mucho reveló que Emilio Azcárraga, quien fue dueño de Televisa, la vetó de la televisora junto a su familia, su madre Angélica María y su padre Raúl Vale.

Hay que destacar que tal veto le impidió trabajar en la televisora durante algunos años y que prácticamente le cerró las puertas de la industria del entretenimiento, pasando una etapa sin apariciones televisivas.

Estas revelaciones las hiso durante una entrevista con Yordi Rosado, pues la bella actriz Angélica Vale rememoró un momento de la década de los ochenta cuando su padre, también conocido en México como “el hombre espectáculo”, fue vetado por “El Tigre” Azcárraga.

Angélica Vale en Televisa

Se ha destacado que Angélica, Raúl y “El Tigre” se conocieron durante sus estudios en la Universidad Iberoamericana. Por su historia familiar, ambos se hicieron buenos amigos y, con los años, buscaron trabajar juntos en diversos proyectos.

Es por eso que la talentosa Angélica Vale narró que nunca recibió apoyo de Televisa para comenzar su carrera cuando todavía era una niña: “No hubo apoyo de Televisa jamás, no me querían nada y luego me vetan”, contó en la entrevista.

“¿Tú sabes que a mí me sacaron con policías de Televisa Chapultepec a los seis o siete años?”.

¿Por qué vetaron a Angélica Vale?

Sobre su veto en Televisa, la actriz mexicana explicó: “Un día el Tigre le habla a mi papá (...) y le dijo: ‘Oye, quiero que me hagas unas producciones para esto nuevo que vamos a sacar, que es Cablevisión’, o no sé que”.

“Mi papá se pone, yo creo que se aceleró, no se esperó a hablar con él, y entonces empieza a producir una telenovela, programas para él de entretenimiento, una telenovela para mí”.

Resulta que los productos televisivos estuvieron listos, pero el “Tigre” presuntamente se tardó en dar una respuesta clara sobre si querría transmitirlos y Raúl comenzó a promoverlos entre la competencia, lo que le valió el veto a él y a toda su familia, incluso a su suegra, la gran productora Angélica Ortiz, quien innovó en escribir telenovelas de niños.

“Azcárraga se hizo medio pato. Ahí no sé qué pasó, y mi papá dijo que tenía que vender esto (los programas) para recuperar la lana. Y entonces comienza a venderlo y Azcárraga se enoja, dijo:

“Ah, ¿se lo quieres vender a la competencia?, vetado tú, tu mujer, por ser tu mujer, tu suegra, por haber escrito todas las cosas y tu hija, por haber actuado”.

Cabe destacar que ante la situación, la abuela de la exitosa Angélica Vale, Angélica Ortiz, decidió acudir a la televisora para hablar con “El Tigre” y aclarar la situación, pero ambas fueron desalojadas de las oficinas con policías.

