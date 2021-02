Angélica Vale busca ayudar a Cepillín de esta manera

El día de hoy se dio a conocer que Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, fue hospitalizado de emergencia en el Corporativo Hospital Satélite por sufrir un daño en la columna vertebral, el cual ocurrió a causa de una caída que tuvo en su casa. Ante dicha situación, Angélica Vale inició una recaudación de fondos en Internet.

A través de Instagram, Angélica Vale invitó a sus seguidores a apoyar a Cepillín: "Hola, los tengo que volver a molestar porque pues Cepillín está en hospital, está delicadito de salud y... yo sé que ha sido un año muy difícil para todos, sé que ha estado tremenda la situación, pero también sé que mi amado Cepillín tiene que salir adelante".

Angélica Vale abrió un GoFund Me para recaudar fondos que ayuden a Cepillín.

La actriz y comediante señaló que dicho fondo es para evitar que Cepillín se preocupe por su situación económica y se enfoque en su recuperación: "Podemos lograr que su única preocupación sea su salud y recuperarse totalmente… Yo sé que de dólar en dólar podemos lograr lo que sea, lo que puedan, poquito no importa".

Las donaciones pueden ser realizadas a través de un GoFundMe, ahí fue donde Angélica Vale señala que el payaso vive una crisis económica por la pandemia; por último, la actriz señala que esta es una manera de agradecerle los momentos de risa que le dio al público en el pasado: “¡Por las alegrías, las sonrisas y nuestras infancias, ayudemos a Cepillín!”.

¿Qué le pasó a Cepillín?

En entrevista con el programa Chisme No Like, Cepillín, quien recién cumplió 75 años de edad, reveló que deberá ser operado este próximo lunes tras haber sufrido una caída en las escaleras de su casa, misma que le ocasionó serios problemas en la columna vertebral.

"Nunca pensé que iba a pasar por esto. Imagínate estaba bajando las escaleras, y por la edad o lo que tú quieras, me iba a caer y me agarré del pasamanos… Me di el chicotazo y sentí un tirón en la columna", declaró Cepillín, quien acaba de celebrar 50 años de carrera artística.

