Angélica Vale CONFESÓ por qué no regresará México ¡Impactante!

Angélica Vale es una de las actrices más reconocidas que ha dado México, sobre todo en el mundo del teatro musical, pues es ahí donde ha desempeñado una gran parte de su carrera artística y actoral.

Hay que recordar que Angélica Vale ha participado por varios años en la obra de teatro “Mentiras: El musical” puesta en escena que lleva casi una década de haberse estrenado, y donde la hija de Angélica María ha personificado cientos de veces el personaje de Daniela, una de las protagonistas de la historia.

Lo que quizás se sabe muy poco es que desde hace más de 10 años, Angélica Vale radica en Estados Unidos con su esposo, Otto Padrón, y sus dos hijos, Angélica y Daniel; ya que la pareja contrajo matrimonio en México; sin embargo, poco después del matrimonio se mudaron a Los Ángeles, California donde han hecho su vida familiar.

A pesar de vivir muy lejos, Angélica sigue teniendo proyectos pequeños en nuestro en México, dentro del que resalta el más reciente que es su participación como actriz invitada en el musical 'Chicago' donde interpretó a Mamá Morton.

¿Por qué Angélica Vale no regresará a México?

Recientemente la famosa actriz ante las cámaras de De Primera Mano le preguntaron acerca de su vida lejos de México y por qué no ha regresado a vivir aquí, por lo que contestó que: "Eso sabe mi amado Morris Gilbert (el productor del musical) que no puedo. Si vivo allá no podría venirme toda una temporada hasta acá."

Tal parece que el motivo por el cual Angélica Vale no ha regresado a México no son sus y sus estudios, sino su esposo, así lo detalló: "El marido, nunca hay que dejarlo solo, lo he dicho muchas veces... Él tiene su chamba y eso... Encontrar trabajo acá pues no es así de fácil”.

Angélica Vale finalizó que comentando que: “Sabemos que las cosas están bien, que le queremos seguir echando ganas, porque el matrimonio es de echarle ganas todos los días y de seguir amándonos y de estar ahí...".

