Angélica Vale: Así de GUAPOS presume a sus hijos ¡Van para Televisa!

Angélica Vale es una famosa actriz que ha formado parte de Televisa y que recientemente causó furor en las redes sociales al presumir cómo han crecido sus hijos Angélica Masiel y Daniel Nicolás.

Resulta que la actriz, quien es hija de la también actriz Angélica María y del fallecido cantante Raúl Vale, y esposa de Otto Padrón, compartió en su cuenta de Instagram imágenes de sus pequeños, quienes tienen ya 7 y 5 años de edad.

Los guapos hijos de Angélica Vale

Hay que recordar que Angélica Vale y Otto Padrón se casaron en 2011 y son padres de dos niños, Angélica Masiel y Daniel Nicolás, a quienes presumen constantemente en sus redes sociales

La famosa actriz, protagonista de telenovelas como La fan y La fea más bella, sorprendió en Instagram cómo han crecido sus pequeños hijos y no queda duda de que es una mamá feliz y le encanta estar al pendiente lo más que puede de cada uno de ellos.

Fue a través de una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram en donde la actriz y cantante mexicana aparece con ellos entre sus brazos y aprovecha para mandar un mensaje importante al público, en especial a los padres de familia, ya que les expresa que eviten que sus niños estén expuestos al humo del cigarrillo, ya que los perjudica bastante:

Los allegados de la actriz que ha estado en Televisa, no pueden dejar mentir que cuando no trabaja en algún proyecto de televisión o teatro no hace más que atenderlos y en sus redes sociales continuamente comparte fotografías que la proyectan como la mamá feliz que es por tener a dos hijos increíbles.

Angélica Vale quien también es cantante y se inició en el mundo del espectáculo desde que era una niña, no deja de compartir a sus fans imágenes suyas al lado de sus pequeños, y de ellos solos, quienes se ve ya están muy grandes y guapos.

¿Crees que Angélica Vale es una mama ejemplar? ¿Te parece que los hijos de Angélica Vale son hermosos?