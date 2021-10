Angélica Rivera ya olvidó a Peña, foto la deja al descubierto ¿nuevo galán?

Angélica Rivera tiene ya 14 años que no trabaja para la televisión y luego de divorciarse del ex presidente Enrique Peña Nieto en el 2019 no se le ha visto con otra pareja hasta ahora, pues ¡se ha visto en una foto con un galán desconocido!

En La Verdad Noticias te recordamos que la actriz y Peña Nieto estuvieron casados por nueve años, ya que su matrimonio se dio en el 2010.

Anteriormente te contamos que Angélica oculta un gran secreto; sin embargo, ahora te diremos quién es el guapo con el que se le ha visto recientemente.

¿Angélica Rivera ya tiene nuevo galán?

Lili, Alegandro y Angélica. Foto: tribuna.com.mx

‘La Gaviota’, apodo con el que se le conoce en México a esta famosa tiene miles de seguidores que esperan que alguna vez regrese a la pantalla chica, ahora que, está libre y lejos de Enrique, aunque aún no se ven indicios de que esto ocurra los fans siguen fieles a la actriz y esperan que pronto esté de vuelta.

Durante este tiempo la famosa ha sido muy discreta con su vida privada; sin embargo, quedó al descubierto cuando Lili Estefan, conductora de Univisión publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram donde se ve junto a ella, ambas en compañía del galán de Alejandro Fernández, quien las está abrazando.

Se sabe que la foto se tomó en Miami, donde el ‘Potrillo’ tuvo un concierto y donde las amigas pudieron encontrarse con él y hasta se supo que pasaron un buen rato platicando con las famosas.

¿Cuántos son los hijos de Angélica Rivera?

Foto: infobae.com

La actriz tiene hasta el momento tres hijas, Sofía Castro, Fernanda Castro y Regina Castro, frutos de su matrimonio con el productor de televisión José Alberto Castro.

Si quieres saber más de esta actriz tienes que leer Angélica Rivera no regresará a las telenovelas.

Con información de tribuna.com.mx