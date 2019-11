Angélica Rivera y el 'Güero' Castro ¿REGRESARÁN?

Angélica Rivera y el 'Guero' Castro ¿REGRESARÁN?

El productor José Alberto Castro, mejor conocido como ‘El ‘Guero’ Castro’, dice que si desea encontrar el amor, y que tiene varios prospectos para pareja, pero entre ellos no se encuentra la actriz Angélica Rivera, con quien estuvo casado unos años y como resultado de su amor, tiene tres hijas con ella.

“De pareja quisiera que ya haya alguien, hay prospectos, pero no voy a decir nada” dijo sonriendo el productor.

Mencionó que con la actriz Angélica Rivera, ex primera dama y ex esposa de Enrique Peña Nieto, lo seguirán viendo, ya que a pesar de que su matrimonio finalizó hace un par de años, ambos siguen teniendo en común a sus tres hijas y disfrutar pasar tiempo juntos, por lo que se les podrá ver paseando, viajando, comiendo y platicando juntos, pero no por eso quieran decir que están saliendo como pareja nuevamente.

“Es la madre de mis hijas, y es una mujer que quiero, amo y respeto, le agradezco todos los días de mi vida por las tres hijas que me regaló y para mí eso va a ser para siempre”.

Se le preguntó sobre su relación con el ex presidente de México, Peña Nieto, a lo que respondió que tiene un eterno agradecimiento con el por el trato brindado a sus hijas.

“Le agradezco el lugar que le dio a mis hijas porque nunca hizo diferencia con sus hijos, se lo he dicho públicamente y en persona, gracias, porque para el trabajo que tenía que hacer, siempre dedicó tiempo a sus hijos y a las mías, nunca hubo ninguna grosería, ni nada”.

Respecto al noviazgo actual de Peña Nieto comentó que si él es felíz, que lo sea, ya que todos tenemos el derecho de ser felices.

