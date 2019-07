Angélica Rivera sufre accidente, lo confirma Sofía Castro

Angélica Rivera no quiere dejar de aparecer en las noticias, y en esta ocasión no fue por ser la más odiada, o por su divorcio con el ex presidente Enrique Peña Nieto, sino que la actriz sufrió un accidente.

El hecho ocurrió en su casa, al parecer cuando Angélica Rivera se encontraba cocinando, Sofía Castro, su hija, confirmó lo sucedido a través de sus redes sociales, aunque no dijo exactamente qué fue lo que ocurrió.

La joven publicó una historia en su Instagram, donde dijo que La Gaviota se encuentra con buena salud y estable, pero confirmó que hubo un accidente con su madre.

“Para todo los que me preguntan, mi mamá está perfecta, tuvo un accidente casero, pero nada más. Todo bien, gracias”, se lee en el Instagram de Sofía Castro

Angelica Rivera sufre aparatoso accidente, lo confirma Sofia Castro

Dale clic a la estrella de google news y síguenos

Tal parece que los accidentes son frecuentes en Angélica Rivera, pues hace un tiempo llamó la atención de los internautas al ser vista con una muñequera ortopédica, y los fanáticos no dudaron en preguntar qué ocurría

Vale la pena resaltar que Angélica Rivera no se encuentra pasando un buen momento, pues, para empezar, se ha confirmado que es una de las mujeres más odiadas por todo México, y que presuntamente por ello no ha conseguido el papel en ninguna telenovela.

Además, la actriz pasa por un momento de luto, pues fue vista en el velorio de su abuelo Mario Vargas, donde dijo que aún no es momento para regresar a trabajar, pero que si tenía proyectos en puerta.

Te puede interesar: ‘La Gaviota’ REGRESA a las telenovelas ¡conoce los proyectos de Angélica Rivera! (VIDEO)

Sin duda, la ex primera dama, Angélica Rivera, sigue dando de qué hablar por diferentes motivos, e incluso ha confesado que le gustaría compartir pantalla con su hija Sofía Castro, quien poco a poco va colándose en el mundo de la actuación, a diferencia de su hermana Fernanda, quien ha declarado que quiere mantenerse lejos del mundo de la actuación.