Angélica Rivera: se confirma su esperado regreso a la televisión

Angélica Rivera confirma su esperado regreso a la televisión

Como sabemos Angélica Rivera ha pasado de ser “La primera dama” ha ser rechazada por varias televisoras para regresar a la televisión y volver a su carrera como actriz, después de haber pasado 6 años viviendo como la primera dama en Los Pinos.

Sin embargo, a casi un año de haberse divorciado Angelica Rivera y Enrique Peña Nieto, la Gaviota se ha mantenido ausente en la televisión, tanto mexicana como internacional, sin embargo, esto se acabó, pues podremos verla nuevamente en la pantalla chica.

Su regreso es a lado de su hija Sofía Castro, quien, a diferencia de su madre Angélica Rivera, ha tenido muchas ofertas de trabajo en el último año.

Angélica Rivera regresa a la televisión

La Gaviota regresará a la televisión con una aparición especial este domingo 16 de febrero, en el programa “Mira Quien Baila” en el que su hija Sofía Castro es una de las concursantes, de acuerdo con el medio “Soy Carmín”, la ex primera dama tendrá una importante participación en una plática Madre e Hija.

De acuerdo con el medio anteriormente mencionado, en la plática Angélica RIvera da consejos a Sofía Castro sobre no rendirse, y agradece que siempre ha habido un apoyo mutuo entre las dos.

A traves de Instagram se filtró un video del momento en el que Angélica Rivera le da estos consejos a su hija, mismos que podremos ver mejor el próximo domingo en la transmisión de “Mira Quién Baila”.

"Gracias por esa fuerza que has tenido para ser mi pilar en muchas cosas que he necesitado de ti. Hemos vivido momentos muy bonitos, momentos no tanto como los vive cualquier familia", le dice Angélica Rivera a su hija Sofía Castro.

