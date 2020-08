Angélica Rivera regresará a la televisión ¡Sofía Castro lo confirma!

Ya han pasado casi dos años desde que Angélica Rivera dejó de ser la primera dama de México, y que también finalizó su relación con Enrique Peña Nieto, por lo que desde entonces ha buscado regresar triunfante al mundo de la actuación, sin embargo, no ha podido ser posible.

En ese sentido, fue a través de una entrevista con Maxine Woodside que Sofía Castro reveló que la “Gaviota” está planeando su regreso a la televisión, y aunque no está segura de con que proyecto lo hará, tarde o temprano la podremos ver nuevamente en pantalla.

“Sí va a regresar, pero todavía yo no sé ni cuándo, ni cómo, ni de qué forma, ni en qué plataforma, ni en que canal, ni con qué historia, todavía no sé nada”, reveló.

Y es que la vida de Angélica Rivera ha dado mucho de que hablar, pues tras su divorcio con Enrique Peña Nieto, se ha rumorado que volvió con su ex pareja, el productor José Alberto Castro, y que sería él quien la esté ayudando a volver a la pantalla, por ahora nada está confirmado, y está pasando por un periodo de inactividad.

Angélica Rivera sigue teniendo rating en Televisa

Si bien han pasado más de 10 años desde que dejó las telenovelas, la última que realizó fue “Destilando Amor”, la cual actualmente están retransmitiendo en Televisa, y tiene una gran popularidad entre el público actual, pues tiene uno de los mejores niveles de audiencia.

Las opiniones entre que si la ex de Peña Nieto debe volver o no a la televisión, son muy polémicas, pues mientras hay quienes esperan verla nuevamente, algunos piden que no vuelva, pues creen que no merece regresar a ser actriz.

Por ahora quien sí está triunfando es su hija Sofía Castro, que actualmente participa en “El Dragón”, pero esta joven ya nos ha confirmado que el regreso de su mamá es inminente. ¿Te gustaría ver nuevamente a Angélica Rivera en televisión?.