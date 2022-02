Angélica Rivera reaparece y rompe silencio sobre su regreso a la televisión

La actriz reapareció ante las cámaras

Tras años de permanecer alejada de la televisión, Angélica Rivera apareció ante las cámaras en donde habló sobre su familia, pero en especial sobre su esperado retorno a las telenovelas.

Durante una entrevista para ‘El Gordo y la Flaca’, la ex primera dama se sinceró y rompió el silencio sobre los rumores de su regreso a la actuación tras su divorcio del ex presidente Enrique Peña Nieto.

En semanas recientes se habló de la bioserie de Angélica, en la cual según medios del espectáculos estarían también sus hijas, Sofía, Fernanda y Regina, y ante los rumores los actriz se pronunció al respecto.

¿Angélica Rivera regresará a las telenovelas?

La actriz podría regresar a la telenovelas.

Recientemente, la ex esposa de Peña Nieto fue abordada por las cámaras de ‘El Gordo y la Flaca’ cuando salía de un reconocido restaurante al cual acudió con su hija Sofía Castro y su yerno, Pablo Bernot.

Tras ser cuestionada sobre si regresará pronto a la televisión, la actriz respondió: “Esperemos que sí".

Pese a la que la famosa no brindó más detalles al respecto, la respuesta de Rivera generó controversia en redes sociales, pues algunos internautas aseguraron que ‘La Gaviota’ regresará con nuevos proyectos a las pantalla chica.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en meses pasados, el productor José Alberto ‘El Güero’ Castro fue cuestionado en el programa Ventaneando sobre la participación de su ex esposa en algunos de sus proyectos, a que éste respondió que aunque no dudaría en proponerla, pues ha destacado como buena actriz, aseguró que por el momento no está contemplada.

¿Cuántos años tiene la actriz Angélica Rivera?

Angélica Rivera se divorció de Enrique Peña Nieto en 2019 a tan solo meses de haber dejado el cargo como primera dama de México, tras el escándalo, la actriz se alejó de la vida pública. Actualmente, a sus 54 años de edad, se habla de un posible retorno de la famosa a la televisión.

