Angélica Rivera reaparece en Instagram para apoyar a su ex esposo

“La Gaviota” Angélica Rivera desde su separación del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha estado bastante alejada de las redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión decidió reaparecer en Instagram con un mensaje de apoyo a su ex esposo, pero no precisamente EPN, sino el padre de sus hijas, José Alberto “El Güero” Castro.

Recordemos que el pasado fin de semana, la madre del productor “El Güero” Castro y la actriz Verónica Castro, falleció. Doña Socorro Castro Alba perdió la vida a los 85 años de edad y dejó un gran dolor en sus hijos. En el caso de José Alberto, él decidió compartir una foto junto a su madre en su Instagram.

Casi de inmediato, la publicación se llenó de condolencias por parte de diversos famosos quienes lamentaron la pérdida doña Soco; pero una de las personas que comentó y más llamó la atención, fue la actriz Angélica Rivera, ya que ella no suele estar presente en las redes sociales e incluso su cuenta en Instagram es privada.

La historia de Angélica Rivera y Güero Castro

La famosa ex pareja es uno de los matrimonios más recordados de espectáculo; iniciaron su romance desde 1993, pero se casaron hasta el 2004 en una boda íntima. Aunque parecían una pareja muy feliz, sorprendieron al público al anunciar su separación en el 2008, mismo año en el que “La Gaviota” formalizó su noviazgo con Peña Nieto.

De la relación con el productor nacieron las tres hijas de Angélica, Sofía, Fernanda y Regina, todas ellas heredaron la belleza de su madre y abuela. De hecho, fue gracias a Verónica Castro que Angélica pudo conocer a “El Güero” Castro.

Al ser el padre de sus hijas, Angélica Rivera decidió demostrar apoyo a su ex esposo, por lo cual le dejó ese pequeño mensaje en la publicación. No obstante, ahora que la actriz está soltera, se ha rumorado que posiblemente esté intentando retomar su relación con el productor de telenovelas.