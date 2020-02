Angélica Rivera presenta a un nuevo galán ¡No es tan guapo como Peña Nieto!

¡"La Gaviota" emprende nueva conquista!, pues ahora que Angélica Rivera está disfrutando de su soltería tras terminar su matrimonio de má de 8 años con el político Peña Nieto; la actriz y ex primera Dama de México, fue sorprendida con la compañía de un hombre no tan guapo como su ex esposo.

Angélica Rivera acudió a un evento deportivo del Super Bowl, sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas fue que la "La Gaviota" estuvo muy bien acompañada de una misteriosa persona.

Recordamos que Angélica Rivera y Peña Nieto, protagonizaron el divorcio más polémico de todos los tiempos, pues luego de haber finalizado su sexenio como presidente de México, optó por dar a conocer la relación sentimental que tiene con la modelo Tania Ruiz.

La nueva novia de Peña Nieto causó sensación en las redes sociales cuando reveló lo enamorada que está del político, pero ahora tal parece que Angélica Rivera quiere darse una nueva oportunidad en el amor y conocer a nuevas personas, pero ¿quién es aquel hombre que acompañó a "La Gaviota"?.

El acompañante de "La Gaviota" se trata de nada más y nada menos que del chileno Javier Sepúlveda, quien es el manager del cantante mexicano "El Dasa"; pues al parecer Angélica Rivera luce muy feliz, aunque su nuevo galán no es tan guapo como Peña Nieto.

Aquella fotografía fue compartida por el mánager de "El Dasa", quien le dedicó unas impactantes palabras a la actriz Angélica Rivera luego de su encuentro en un evento deportivo del Super Bowl.

"¡Listo para celebrar el súper tazón! Aquí con la “ex primera dama de México” y hermosa gaviota...".

Angélica Rivera luce bien acompañada de su nueva conquista

En la imagen se muestra a Angélica Rivera y el mánager muy juntitos y abrazados, pero algo que pudieron notar los internautas fue la gran sonrisa que tenía "La Gaviota", pues luego de haber vivido un matrimonio polémico con Peña Nieto, que fue uno de los momentos difíciles de la actriz.

Por lo pronto los usuarios han comentado lo hermosa que luce Angélica Rivera, pues a pesar de los 50 años de edad que tiene, conserva una belleza inigualable que ha sorprendido a millones de usuarios.

