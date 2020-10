¿Angélica Rivera podría acabar en la cárcel por culpa de EPN? ¡Entérate!

Después de que se diera la noticia sobre el arresto de Salvador Cienfuegos, aseguran que los siguientes bajo la mira serían el Ex Presidente de México Enrique Peña Nieto y la ex primera dama Angélica Rivera. ¡Podrían acabar en la cárcel!

Recordemos que Salvador Cienfuegos fue Secretario de la Defensa durante el sexenio de Peña Nieto del 2012 al 2018, y ahora es acusado de narcotráfico y violaciones a los derechos humanos; siendo el tercer alto funcionario en acabar tras las rejas.

Y esta situación podría llegar a afectar no sólo al ex mandatario sino a Angélica Rivera, quienes aparentemente serían acusados por el delito de conspiración, o al menos es lo que se ha rumorado durante estos últimos días.

Angélica Rivera podría acabar tras las rejas

Según el periodista Raymundo Riva Palacio, el escándalo de Salvador Cienfuegos abriría una gran investigación, en donde la ex pareja presidencial quedaría involucrada; pues se menciona que para que haya una conspiración tiene que existir una organización detrás de todo.

Aunque Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto actualmente estén divorciados, los delitos cometidos quedarían comprendidos durante el sexenio del 2012 al 2018; por lo que resulta una gran amenaza para ambos.

“Los están acusando de conspiración, pero ese término es muy escueto porque no está claro a qué clase de conspiración se refieren”

Pese a que la ex pareja presidencial no fue mencionada directamente, los focos mediáticos están encima de la actriz y el ex mandatario, por todas las acciones fraudulentas en las que ya se los ha involucrado.

Recordemos que Angélica Rivera, mientras estuvo casada con Enrique Peña Nieto, fue acusada de recibir millones de dólares en la cuenta de una empresa fantasma. Acusaciones que ahora podrían volver a investigarse.