Angélica Rivera no regresará a las telenovelas con “El Güero” Castro

Los rumores del regreso de Angélica Rivera a la televisión son cada vez más fuertes, sin embargo, el productor y ex esposo de la famosa, José Alberto “El Güero” Castro, aclaró en una reciente entrevista que la actriz no estará en su telenovela “La Desalmada”, y por ahora no tiene un proyecto para ella.

Castro comentó en una entrevista para Ventaneando que por el momento no tiene un papel específico para la actriz: “Yo creo que pronto podrá regresar a trabajar, si yo tuviera en mis manos un personaje, una historia adecuados para ella, no dudaría en invitarla, no dudaría, la verdad sería algo que me daría mucho gusto”.

“Es una mujer que tiene mucho talento y yo espero que pronto regrese, no tiene que ser conmigo, yo creo que pronto tendrá un proyecto que valga la pena para ella y que lo pueda realizar”, declaró el productor de novelas “El Güero” Castro.

“El Güero” Castro sí quiere trabajar con Angélica Rivera

El productor espera en algún momento hacer una telenovela con su ex pareja/Foto: Infobae

José Alberto “El Güero” Castro también aseguró que si quiere trabajar de nuevo con su ex, Angélica Rivera: “Cuando tenga la historia me gustaría proponerla, es una excelente actriz, esperemos que más adelante se pueda dar”, comentó en su entrevista.

Y es que como te hemos dicho en La Verdad Noticias, el productor de Televisa y la ex primera dama de México han mantenido una buena relación amistosa desde que se divorciaron en 2008, ya que ambos siempre han buscado lo mejor para sus tres hijas que tienen en común: Sofía, Fernanda y Regina.

“Tenemos tres hijas en común y eso nos permite tener una convivencia sana y larga. Siempre he dicho que vamos a convivir hasta que uno de los dos fallezca y deje de ser papá de las niñas”, declaró Castro en una entrevista con diversos medios de comunicación.

¿Qué está haciendo Angélica Rivera hoy?

Por ahora, Angélica está alejada del espectáculo pero pronto podría volver con nuevos proyectos/Foto: Instagram

Actualmente la actriz Angélica Rivera se ha mantenido alejada de los medios después de su divorcio del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, desde hace varios meses se ha especulado que la famosa conocida como “La Gaviota”, pronto podría regresar a la televisión.

No obstante, aunque Angélica Rivera aún no haya dado detalles de su siguiente proyecto artístico, sí ha aparecido en algunas ocasiones en las redes sociales de sus hijas, especialmente en las de Sofía Castro, su hija mayor.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!