Angélica Rivera habla por primera vez de su divorcio con Peña Nieto ¡Por fin!

La separación del ex mandatario Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, causó revuelo en redes sociales, debido a que la noticia de su divorcio fue dada a conocer mediante una publicación que hizo la actriz en Instagram, luego de que se filtraran fotografías del político con la compañía de la modelo Tania Ruiz.

Desde que Peña decidió publicar en Instagram sobre su divorcio con "La Gaviota", diversos usuarios opinaron al respecto sobre la forma en la que decidieron terminar su matrimonio, y tal parece que desde que su ex esposo se deja ver con su nueva novia, la actriz quiso ausentarse de las redes sociales y decidió eliminar su cuenta personal de Instagram.

Y es que hace unos días, la actriz tuvo un momento muy doloroso, la muerte de un familiar cercano estremeció a sus fans, su abuelo falleció pues así lo confirmaron las hijas de las actrices en redes sociales al compartir mensajes y fotos junto con él.

La ex Primera Dama de México, desde que su ex esposo se pasea muy enamorado de su novia, no ha mencionado algo al respecto desde su divorcio, sin embargo, durante el velorio de su abuelo otorgó una entrevista para agradecer las muestras de cariño hacia su familia.

La actriz Rivera reveló que regresará a la televisión, aunque no mencionó cuando o haría, pero estaría feliz de poder trabajar en algún proyecto junto a su hija Sofía Castro, quien heredo el gusto por el medio artístico.

Te puede interesar: Angélica Rivera: ¡TERRIBLE! Muere el abuelo de la ex primera dama de México (FOTOS)

La actriz Angélica Rivera con respecto a la nueva relación de Enrique Peña Nieto con Tania Ruiz, solo mencionó: "Los hijos, la familia y el amor te dan fuerzas para salir adelante", pues no quiso seguir dando explicaciones sobre el divorcio con el ex mandatario.

Dale clic a la estrella de google news y síguenos