Ángelica Rivera está FURIOSA por la 'boda' de Peña Nieto ¿CELOSA?

Angélica Rivera dio a conocer lo que opina de la boda entre su ex esposo, Enrique Peña Nieto y su nueva conquista Tania Ruiz, pues ahora el triángulo amoroso se encuentra de nuevo generando polémica respecto a las decisiones que podrán tomar en sus vidas, eligiendo un nuevo camino para recorrerlo juntos.

¡Qué tiernos!

Por más dulce que se lea, son muchos los matrimonios que fracasan o que simplemente terminan por diversas cuestiones. De hecho, si quieren una experiencia muy cercana a la pareja; ahí está Angélica Rivera la ex esposa del ex presidente, ¿qué casualidad cierto? Justo cuando su sexenio terminó, la relación de la pareja también; sin embargo el noble corazón de la Gaviota decidió abrirse al tema para platicarle a un tercero lo que realmente piensa al respecto de la futura boda de EPN; dicha persona le soltó la sopa a los medios de comunicación y esto es lo que se sabe.

"Está fuirosa y peor aún porque EPN tuvo el descaro de presentar a la modelo como su novia sin haber firmado el divorcio antes".

Angélica Rivera se enteró de la noticia de la boda por sus hijas quienes hasta la fecha mantienen contacto con los hijos del político mexicano. Asimismo, una fuente muy cercana la que habló al respecto y citó:

“Sí, lo supo porque los hijos de Enrique se lo contaron a sus hijas, y ellas se lo dijeron; está que no cabe del coraje, aún no supera que él se haya dejado ver con Tania cuando aún no se divorciaba de ella, y mucho menos que se vaya a casar a menos de un año de haberla dejado”.

Sin embargo, es muy probable que no haya boda, ya que es demasiado pronto según reveló Tania Ruiz a los medios en un alboroto que toda la prensa hizo por querer saber que era lo que les deparaba estando juntos; ¿habrá futuro?

