Angélica Rivera envía intrigante mensaje sobre ¿su regreso a la pantalla?

Todo indicaría que Angélica Rivera está próxima a anunciar su regreso a la pantalla como actriz, y es que tras sus funciones como Primera Dama y su divorcio del ex presidente Enrique Peña Nieto, pocas han sido las veces que la hemos visto en público o en sus redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión sorprendió con un intrigante mensajes.

Recordemos que “La Gaviota” se ha mantenido alejada de las pantallas y hasta de sus cuentas en redes, lo que ha generado intriga entre sus miles de seguidores, quienes se han preguntado ¿cuándo hará su retorno a la televisión?

A unas semanas de que el ex esposo de Rivera y padre de sus tres hijas, José Alberto “El Güero” Castro expresó que le encantaría tener un proyecto con la actriz, la misma artista que recientemente cumplió 52 años y celebró sin redes sociales hizo su reaparición.

¿Angélica Rivera regresa a la televisión?

La actriz reapareció en redes sociales.

Sofía Castro, hija de Angélica, fue quien replicó en sus historias de Instagram el mensaje que su mamá compartió en su cuenta privada de Instagram en el cual habló de despedirse para siempre de las sombras del miedo y retomar las cosas que éste le ha impedido por mucho tiempo.

“¡Querido miedo! Quiero decirte que lo nuestro se acabó ya he tenido suficiente. Ya me has frenado en demasiadas ocasiones, y no estoy dispuesta a aguantar esta situación ni un minuto más. Además, he conocido a otros mucho más interesantes que tú. Se llaman confianza, ilusión, esperanza, valentía, amor propio”, escribió Rivera.

Y es que si bien, la actriz no hace mención sobre su próximo regreso a las telenovelas, lo cierto es que sus fans estarían emocionados de ver de nuevo a “La Gaviota” en la televisión.

¿Cuál fue la última novela de Angélica Rivera?

El último protagónico de la actriz fue en telenovela Destilando Amor, proyecto que la convirtió en una de las actrices más queridas de la televisión mexicana y en donde participó al lado de Eduardo Yañez.

¿Te gustaría ver de nuevo a Angélica Rivera en las telenovelas? La Verdada Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!