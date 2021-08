Angélica Rivera cumple 52 años y celebra sin redes sociales

Angélica Rivera está cumpliendo 52 años de edad este lunes 2 de agosto pero se mantiene alejada de las redes sociales; en Facebook la última publicación que hizo la ex esposa del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue el 8 de febrero de 2019, cuando anunció su divorcio con el ex integrante del PRI.

Actualmente la ex protagonista de telenovelas no tiene cuenta en Twitter y la que tiene en Instagram es privada, por lo que quienes no la siguen no pueden saber qué está pasando con ella.

Su alejamiento de internet no es impedimento para que sus fans le desean un feliz cumpleaños, pues cuentas de sus seguidores publicaron varias imágenes para hacerle llegar sus felicitaciones.

Uno de los últimos datos que se supone de ‘la Gaviota’ es que planeaba revela lo que vivió con Peña Nieto en una serie o libro, pues el público mexicano lo ha pedido en repetidas ocasiones.

Angélica Rivera no regresará a las telenovelas

La actriz está firme en su decisión de no volver

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer que Angélica no regresará a las telenovelas con “El Güero” Castro, su ex esposo y padre de sus hijas, quien había declarado que él estaría dispuesto a colaborar con ella si se decidiera a regresar a la pantalla chica.

El productor de telenovelas dijo estar trabajando en un guión en el que quisiera que su ex esposa participara pero ella se negó a esta propuesta.

La última participación en telenovelas fue en “Destilando Amor", misma que protagonizó junto a Eduardo Yañez y de la cual se hizo popular el grito “Gaviota”.

¿Cuáles son los hijos de Angélica Rivera?

Es mamá de tres hijas que se parecen a ella

Se alejó del ojo público desde que terminó su tiempo como primera dama de México y se sabe que tiene tres hijas; Sofía, Regina y Fernanda Castro, quienes presumen a su madre en sus redes sociales.

La misma Angélica rivera dijo que sus hijas son su fuerza tras el divorcio que protagonizó con Enrique Peña Nieto una vez terminado su sexenio.

