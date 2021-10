Angélica Rivera confesó lo que sufrió casada con Enrique Peña Nieto

Angélica Rivera es la polémica exprimera dama de México que recientemente confesó haber sufrido desamor durante su relación con el expresidente mexicano, Enrique Peña Nieto, de quien aseguró haber estado profundamente enamorada

Hay que recordar que fue en mayo del 2019 cuando se dio a conocer de manera oficial el divorcio entre Angélica Rivera y el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, luego de diez años de matrimonio.

En su momento se creó una gran polémica en torno al mismo ya que hubo rumores que aseguraban que la unión fue un acuerdo político y empresarial entre el entonces gobernador del Estado de México y la famosa actriz de Televisa, Angélica Rivera.

El desamor de Angélica Rivera

La polémica se ha activado cuando esta semana se dio a conocer la declaración de una de las amigas de la exprimera dama, quien dio a conocer en un programa de espectáculos que "La Gaviota" le confesó en algún momento haber estado profundamente enamorada del político y además que sufrió de desamor durante su los diez años de matrimonio.

Fue la bella actriz Aylín Mujica, quien durante un segmento del programa "Suelta La Sopa" (Telemundo), compartió algunos detalles sobre las circunstancias que se vivían al interior del matrimonio entre Angélica Rivera y Peña Nieto.

Aylín Mujica aseguró que su amiga sufrió al durante mucho tiempo por estar enamorada del expresidente mexicano, pues de acuerdo con la versión que brindó la actriz y presentadora Aylín Mujica en "Suelta La Sopa", la protagonista de la telenovela "La Dueña", decidió durante años no hablar nada respecto a su matrimonio.

Además se refirió a que su amiga se guardó para sí misma los detalles de su sufrimiento al lado de su pareja, incluso después que su exesposo diera a conocer de manera pública la relación amorosa que había iniciado con la modelo potosina Tania Ruiz.

Aylín Mujica hace revelaciones de la expareja presidencial

Resulta que la guapa Aylín Mujica aseguró a "Suelta la Sopa" que es muy difícil estar criticando, cuestionando y juzgando si no se vive de cerca y aseguró que la exprimera dama le confesó haber estado realmente enamorada de su esposo.

Aunque también destacó que muy pocos conocían su sufrimiento de la actriz mexicana: “(Angélica Rivera) me lo dijo a mí, ‘Sí me enamoré de Enrique y nadie sabe lo que yo sufrí’, y lo que sigue sufriendo, me imagino, porque es un dolor que todavía tiene”, aseguró.

Por último, Aylín Mujica reveló que Peña Nieto fue el hombre de la vida de la actriz Angélica Rivera: “Nadie estuvo en esas cuatro paredes y ella me lo dijo claramente: ‘Me enamoré mucho, es el hombre de mi vida’”, confesó la actriz.

