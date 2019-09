Angélica Rivera cambia de look inspirada en Tania Ruiz ¿Quién luce mejor?

Angélica Rivera, la ex Primera Dama de México, y también ex esposa de Enrique Peña Nieto, reapareció en redes sociales, sorprendiendo por demás a sus fanáticos al haberse sometido a un radical cambio de look.

Hace unas horas en la cuenta de Instagram, la actriz publicó una imagen en sus historias donde presumió que se encontraba en un evento en Los Ángeles, California, acompañada de Sofía Castro y su mamá Angélica Rivera.

En la imagen se percibe a las tres artistas pasando un agradable momento juntas, con unos atuendos bastante casuales y frescos, a excepción de ‘La Gaviota’ quien decidió lucir más sobria al usar un conjunto de saco y pantalón negro, con muy poco maquillaje que destacara las facciones de su rostro.

‘Sin querer queriendo’, esta imagen dejó al descubierto que Angélica Rivera decidió cambiar de imagen, dejando atrás su cabello en tonalidad castaño claro, para convertirse en una guapa rubia platinada, situación que dio mucho de qué hablar.

Los comentarios abundan alrededor de esta instantánea, pues lo que pretendía ser una simple publicación en las redes sociales, se convirtió en tema de debate respecto a su nuevo look, ya que muchos opinan que su cabello amarillo les recuerda a Tania Ruiz, la nueva novia de su ex esposo, Peña Nieto.

Cierto es, que la mayoría de los comentarios que ha recibido la instantánea destacan lo bien que luce Angélica Rivera con ese color de cabello, sin embargo, no faltaron las extremas comparaciones con su eterna rival.

Y es que algunos comentarios apuntan a que ‘La Gaviota’ sigue haciendo de todo para llamar la atención de su ex marido, tanto así, que presuntamente le copió el look a Tania Ruiz, lo que a nuestro parecer es absurdo, pero a final de cuentas a la gente le gusta hablar.

MIRA LA POLÉMICA FOTO DE ANGÉLICA RIVERA

