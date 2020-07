Angélica Rivera REGRESÓ con “El Güero” Castro ¡Estaban de compras!

Los integrantes de la familia Castro Rivera han decidido mantenerse juntos y paseando, pese a los tiempos turbulentos que corren y en medio de la pandemia por coronavirus que mantiene al mundo en alerta.

Otra de las cosas que han sorprendido a muchos es que a diez años de haberse separado, entre José Alberto ‘El güero’ Castro y Angélica Rivera, parece que la relación es muy cordial, pues su divorcio no ha impedido que se les vea muy unidos a Sofía, Fernanda y Regina, las tres hijas que procrearon en común.

Hay que destacar que en otras ocasiones el productor de telenovelas ha dicho está cercana relación obedece al amor que sienten por las jóvenes, por ello procuran mantenerse unidos aunque no formen ya una pareja.

Alberto Castro y sus hijas

Resulta que este verano la familia completa se ha reunido en Miami Florida, como se ha podido constatar en las fotografías e historias que las chicas Castro Rivera han compartido en sus redes sociales, donde se han convertido en todas unas influencers con miles de seguidores quienes no se pierden ni una de sus andanzas.

Como ya se ha mencionado anteriormente, se sabe que las chicas viven con su madre en California, pero quien se les unió en estos días en Miami ha sido su padre, el hermano de la actriz Verónica Castro.

Es por eso que recientemente ha causado polémica, pues el pasado miércoles, la mayor de las hermanas, Sofía compartió una instastory donde aparece a bordo del auto familiar en el que va al volante su papá, su hermana Regia como copiloto y en el asiento trasero ella, su mamá ‘la gaviota’ y su hermana Fernanda.

Por su parte Sofía Castro compartió este momento familiar donde aparece feliz y cantando una alegre canción en compañía de sus hermanas y sus dos padres, en un paseo nocturno, por lo que dicha historia fue retomada también por sus hermanas, quienes le agregaron mensajes de unión familiar etiquetando al resto de los integrantes de la familia:

¡Ni la tormenta más fuerte nos separará. Nosotras siempre juntas”.

Quien envió un mensaje más extenso en el que da cuenta de que la fortaleza de su familia es aprueba de todo fue Sofía Castro: Aquí estamos los 5 juntos, siempre juntos sin importar qué, gracias por hacer mi vida feliz y por tener la mejor familia del mundo… a muy nuestra forma, pero es la mejor, sin duda alguna.

No habrá reconciliación

Cabe destacar que hace unas semanas trascendió el rumor de que José Alberto y Angélica estarían viviendo un segundo romance, o un nuevo affaire con miras a una reconciliación como pareja, pero fue el productor de Televisa quien aclaró los dimes y diretes:

No, para nada, nada que ver. Se me hace hasta irresponsable que lo comenten de esa forma. Con ella tengo una linda amistad, hay una gran unión, sí, porque tenemos tres hijas en común y vamos a seguir siendo los papás de esas niñas hasta que la muerte lo decida. No hay nada más que amistad, no hay ninguna otra cosa.