Angélica María y su hija, la actriz Angélica Vale dieron a conocer que cumplirán su sueño de cantar juntas en el concierto ‘Angelicales’, el cual será realizado de manera virtual para celebrar el Día de las Madres. Este evento se transmitirá a nivel internacional por medio de la plataforma de Ticketmaster.

En una conferencia de prensa, misma que La Verdad Noticias te presenta al final de esta nota, Angélica María aseguró estar muy emocionada de compartir el escenario con su hija este próximo 8 y 10 de mayo, pues son muy raras las ocasiones en las que ambas participan en el mismo proyecto.

'Angelicales', el concierto virtual con el que Angélica María y Angélica Vale festejarán a las madres.

“Aunque parezca que siempre estamos juntas, no es así, por eso estoy feliz de que mi hija me acompañe en el escenario, nos conocemos tan bien y también me sorprende lo que hace; de verdad que babeo con su trabajo, hay una gran respuesta de ambas y eso funciona muy bien en las presentaciones”, declaró Angélica María ante la cámara.

De igual modo, la cantante, que también es conocida como “La Novia de México”, señaló que esta es la primera vez que realizará un concierto virtual, pero que este no se compara a la emoción de presentarse en vivo: “Me gusta más el público presente, con el sonido de aplausos, los gritos y el cariño de todos, las cosas bellas que nos dicen; no hay nada mejor que esa comunicación, tener la conexión es padrísimo”.

¿Qué veremos en el concierto de Angélica María y su hija?

El concierto ‘Angelicales’ estará a cargo del productor teatral Morris Gilbert, quien hará un recorrido por la trayectoria musical de Angélica María. Además, se hará un pequeño homenaje al fallecido compositor Armando Manzanero. Cabe destacar que el show fue grabado en la ciudad de Los Ángeles hace aproximadamente tres semanas.

Respecto a los boletos, estos tienen un costo de $219 pesos mexicanos y podrán adquirirse en la página web de Ticketmaster. El concierto que muestra a Angélica María y Angélica Vale juntas por primera vez sobre un escenario dará inicio en punto de las 8 pm (Hora CDMX) del próximo 8 y 10 de mayo.

Fotografías: Redes Sociales