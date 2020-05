Angélica María defiende a Angélica Vale "su talento ha sido desaprovechado"

Angélica Vale es una gran actriz, cantante, conductora, comediante, sin embargo, salvo por la fea más bella pocas veces ha tenido la oportunidad de hacer personajes protagónicos, no sólo en telenovela, sino también en cine y teatro.

Es en ese sentido, su madre Angélica María, ha hablado sobre el sufrimiento que ha tenido su hija ante la falta de apoyo por parte de productores.

Fue en una entrevista para Ventaneando donde la intérprete de "edy edy", reveló que para ella fue muy doloroso como madre ver a su hija llorar por no sentirse valorada en el mundo del espectáculo.

También confesó que aunque ha estado presente en esta industria desde muy pequeña, su carrera le ha costado y que no fue fácil posicionarse, pues siempre recibió un "no".

“Gracias a eso es una persona fuerte y estupenda Angélica, es una mujer sensacional. Pero sí, ojalá le hubiera sido más fácil su carrera”

Angélica Vale recibió rechazos desde pequeña

Angélica María también confesó que no conoce las razones por las cuales su hija no fue recibiendo las oportunidades que merecía, y aseguró que aunque de pequeña tuvo varios proyectos momentáneos, estos después le fueron retirados, com pretextos absurdos, que causaban decepcion a la famosa.

“No entiendo qué fue. Porque es una actriz maravillosa, hace comedia, hace drama, imita, canta. Está loca, es divina, es una maravilla Angélica”

Angélica Vale no ha hablado mucho al respecto de estas declaraciones por parte de su madre, pero actualmente no la hemos visto muy presente en la televisión mexicana, y solamente ha tenido algunos contados proyectos en teatro en los últimos años.

Angélica María se encuentra en cuarentena y ha dejado varios proyectos inconclusos en México, los cuales sus fans esperan que sean retomados cuando termine la pandemia por coronavirus, para poder ver a la novia de México nuevamente en los escenarios.