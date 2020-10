Angélica María, de 76 años, asegura que le gustaría volver a tener NOVIO

Tras casarse con el comediante venezolano Raúl Vale en la década de los setenta y tener a su hija Angélica Vale, la primera actriz Angélica María no ha hecho otra cosa más que cosechar éxitos a lo largo de su carrera dentro de la industria del cine, la música y la TV.

Sin embargo, 14 años más tarde, Angélica María se separaría del padre de su hija y desde ahí, se dio la oportunidad de volver a enamorarse al salir con Marco Muñoz por varios años, aunque para la actriz y cantante, Angélica Vale y actualmente sus nietos, siempre han sido y serán su prioridad.

Angélica María abrió su corazón en entrevista para 'Venga La Alegría'.

Angélica María asegura que está abierta al amor

Por dicha razón, “La Novia de México”, nombre con el que también se le conoce a la actriz, abrió su corazón y confesó si a sus recién cumplidos 76 años, le gustaría volver a tener un novio para el resto de sus días y esto fue lo que dijo al programa ‘Venga La Alegría’.

“A mí me gustaría sí tener alguien con quien ir al cine, pasear, platicar y todo, pero vivir con otra persona no podría yo creo. Ya no podría yo, no, para nada, porque ya cuando te haces grande, ya estás muy mañoso, quieres tu confort”, mencionó Angélica María.

Angélica María asegura que hay ocasiones en las que se siente sola, sobretodo cuando no está con sus nietos.

La talentosa actriz y cantante continuó sincerandose sobre sus sentimientos, pues asegura que hay ocasiones en las que se siente sola, ya que cuando Angélica Vale trabaja, ella se lleva a sus nietos.

“Hay momentos en los que me siento sola y quisiera que alguien me dijera que estoy guapa pero pues mira, esas cosas ya van pasando y también te van importando poco”, añadió Angélica María en entrevista para ‘Venga la Alegría’.

Angélica María llegó a ser relacionada de manera sentimental con grandes celebridades e incluso se dijo que anduvo con Bono de U2.

Recordemos que Angélica María confesó que en su juventud fue “muy noviera”, algo que podemos comprobar si tomamos en cuenta que a lo largo de su vida ha tenido varios novios entre los que figuran Enrique Guzmán, Julián Pastor, César Costa, Alberto Vázquez y hasta Bono de U2

“Sí fui noviera, tuve muchos novios, pero pues en mi época eran novios de manita sudada”, mencionó en una ocasión la actriz.

Por último, Angélica María contó que este cumpleaños número 76 lo festejó solita, pues Angélica Vale tuvo que trabajar, por lo que tampoco vio a sus nietos, aunque admitió sentirse muy amada por sus fans, quienes se organizaron para prepararle mensajes de todas partes del mundo para felicitarla.

Fotografías: Instagram