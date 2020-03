Angélica Aragón en contra de la canción "Mátalas" de Alejandro Fernández

Angélica Aragón demostró su molestia en las redes sociales, tras escuchar la famosa canción "Mátalas" de Alejandro Fernández durante una fiesta infantil, pues considera que este tema escrito por Manuel Eduardo Toscano, es una ofensa contra las mujeres y más por el cercano paro nacional del 9 de marzo.

La actriz de Tv Azteca fue homenajeada por la Asociación de Cineastas Independientes con un galardón nombrado en honor al primer actor Ignacio López Tarso, tiempo donde Angélica Aragón confesó revisar los guiones de cada uno de sus proyectos, pues decide no participar si en alguno de ellos se menciona algo ofensivo contra las mujeres.

“El género femenino ha estado trabajando por una nueva manera de ser mujer, pero los hombres no han hecho ese trabajo”

Angélica Aragón reprueba obras ofensivas con las mujeres

Teniendo esta costumbre, Angélica Aragón destacó su molestia durante una reunión infantil, pues tras escuchar música clásica y el Ave María, entró un mariachi cantando la canción “Mátalas”, lo que fue algo que no esperaba escuchar en una fiesta infantil, ya que la actriz de Tv Azteca considera que es una ofensa directa en contra de las mujeres.

A penas eran las 10:30 de la mañana y Angélica Aragón no podía creer lo que escuchaba, pues considera que las personas no se dan cuenta de lo que escuchan sus hijos, cómo un claro ejemplo es la canción “Mátalas” de Alejandro Fernández y también ir en contra de lo que buscan luchar las mujeres con el paro nacional del 9 de marzo.

“Mátala, a besos, pero matala, si la quieres, mátala, entonces yo dije: ‘perdón tenemos que parar de cantar esa canción y estaba el mariachi a todo lo que da’, me dice: ‘¿usted la va a cantar?’, No, no la va a cantar nadie, ‘pero es del Potrillo’, ¿y qué? Sea de quien sea, ese tipo de canciones no las deben de permitir y los compositores ya no las deberían de componer”, señaló la actriz de Tv Azteca.

Angélica Aragón de 66 años de edad canceló un evento importante en el Senado de la República, pues se sumará al “Día sin mujeres” del 9 de marzo, al igual de participar un día antes en una marcha en contra de la violencia de género.

“No es una canción machista, por el contrario, tenemos que saber que la única agresión que pueda haber contra la mujer debe ser esa, matarlas a beso”, dijo la actriz mexicana.