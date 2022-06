Ángela Vázquez de Vázquez Sounds inicia su carrera de solista con una canción

Uno de los hits musicales en 2011 fue la agrupación de tres hermanos llamada Vázquez Sounds que saltó a la fama al interpretar un cover de la canción Rolling In The Deep de la cantante británica Adelle. Asimismo su videoclip de dicha interpretación se volvió viral. Ahora, la ex integrante Ángela Vázquez retoma su carrera como solista.

Durante más de 10 años no se había tenido noticias de los integrantes de la banda, Ángela o Angie, como también se le conoce, ha decidido continuar demostrando su talento musical y estrena su primer sencillo llamado Si te vas.

En una entrevista que le realizaron cuenta que en 2020 decidió que quería seguir su carrera pero de forma individual tras la separación de la banda. Cuenta que ese mismo día compuso una de sus primeras canciones.

“Los primeros días de pandemia, marzo de 2020, decidimos separarnos… y decidí que si yo quería seguir en la música, tenía que ser solista y ese mismo día compuse mi primera canción”.

Ángela Vázquez también tiene mucha presencia en sus redes

Publicaciones de Ángela Vázquez en su cuenta oficial de Instagram.

La talentosa Ángela Vázquez, que inició su carrera a los 10 años, comparte muchos momentos de su vida en sus redes sociales. Tanto de su tiempo trabajando en la producción de su música como en sus tiempos de ocio.

Actualmente tiene 21 años y ya tiene 626k seguidores en su cuenta oficial de Instagram y todas sus publicaciones demuestran tener muchos likes y mensajes de apoyo. También compartió otros títulos de sus nuevas canciones: Lejos, Yo te quería más, Hoy me voy.

Además, ella y sus hermanos han tenido presencia en los medios por algunas de sus acciones beneficas. En 2020, los tres integrantes de Vázquez Sounds fueron nombrados como los embajadores de Unicef.

¿Quién es el papá de Ángela Vázquez?

Ángela Vázquez con sus hermanos.

El papá de Ángela Vázquez es un reconocido productor de cine que se llama Abelardo Vázquez y ha colaborado con grandes artistas como Reik y Nikki Klan. Además que él se encargó de la producción del vídeo de la canción Rolling In The Deep que interpretó Angie con sus hermanos, integrantes del famoso grupo: Vázquez Sounds.

Angie y sus hermanos, Gustavo y Abelardo, tuvieron un gran apoyo por parte de su padre. Así que Ángela Vázquez seguro seguirá contando con él en su nueva incursión como solista.

