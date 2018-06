Ángela Rincón rompe el silencio y habla de su sentir, tras la infidelidad de su esposo Danilo Carrera

En medio de los recientes problemas y supuestas infidelidades de parte de Michelle Renaud y el co-protagonista Danilo Carrera, Ángela Rincón esposa de Danilo, rompe el silencio y se desahoga a través de sus redes sociales, expresando sus sentimientos.

A pesar de que Danilo Carrera y Ángela Rincón siempre mantuvieron su relación alejada de los reflectores, de hecho nunca confirmaron si contrajeron matrimonio.

Una publicación compartida de Angela Rincon (@_angelsrincon) el 18 Feb, 2018 a las 10:28 PST

Con el 'corazón herido' Ángela Rincón se desahoga y expresa su sentir.

"Últimamente mi vida ha sido algo así como una montaña rusa. Vivir a través de diferentes emociones, un corazón herido, reubicar mi vida, volver a conectarme con viejos amigos y conocer gente nueva", escribió la venezolana.

"En medio de todos estos sentimientos, descubrí que la música siempre está ahí para arreglarme. Es mi escape. Por ejemplo, esta mañana, me levanté un poco del borde. Creo que podemos llamarlo, 'Monday Blues'. Me desperté, me duché, me maquillé, rocié mi perfume favorito y luego lancé mis canciones favoritas. Escuchar la música me pone de pie, me hace bailar y saltar por la casa. Me llené de gran energía. Lo veo como una especie de meditación, pero obviamente no tan tranquilo".

Son tan solo algunas de las publicaciones en redes sociales, sin embargo, los usuarios aseguran que con esto Ángela Rincón afirma estar triste, quizá, por la posible relación que mantiene su pareja, Danilo, con su compañera Michelle Renaud.

Finalmente, en sus historias de Instagram Ángela escribió:

"Está de moda el 'aprender a soltar', que ahora casi nadie se preocupa por aprender a sostener".