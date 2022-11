Ángela Álvarez gana el Latin Grammy a Mejor Artista Nuevo a sus 95 años

La hazaña de Ángela Álvarez ha sido aplaudida en todas las redes sociales.

Ángela Álvarez, una madre de 4 hijos, abuela de 9 nietos y bisabuela de 15 bisnietos que emigró de Cuba a Estados Unidos en 1960, hizo historia a nivel mundial al ganar la categoría a Mejor Artista Nuevo en la edición 2022 de los Premios Grammy Latino.

De acuerdo a información que circula en Internet, su gusto por la música comenzó desde muy temprana edad y nunca recibió una formación musical, por lo que todo lo que sabe hasta el momento fue aprendido por ella misma. Lamentablemente, su padre no apoyó su sueño de ser cantante, por lo que tuvo que reprimir su pasión y sus sueños.

Su nieto, el productor y compositor Carlos José Álvarez, descubrió que su abuela era “una cantante frustrada”, por lo que le animó a grabar su primer disco homónimo con 15 temas. Sin embargo, debes de saber que ella cuenta con un extenso catálogo de 50 canciones, en su mayoría boleros y danzones, que hablan acerca de sus recuerdos.

Además de obtener una nominación en los Latin Grammys 2022, Ángela Álvarez ofreció un show en el Teatro Avalon de Hollywood y cuenta con un documental sobre su vida, el cual se titula Miss Ángela y que está disponible en la plataforma de Amazon Prime Video.

El emotivo discurso de Ángela Álvarez

Haciendo historia al convertirse en la ganadora más longeva del Latin Grammy a Mejor Artista Nuevo, Ángela Álvarez subió al escenario para ofrecer un emotivo discurso, el cual conmovió a todos los presentes, ha sido aclamado en redes sociales y ya figura entre las principales noticias de la farándula internacional.

“Hay gente que se rinde, pero yo no me rendí, siempre luché… A los que no han cumplido su sueño, aunque la vida es difícil, siempre hay una salida y con fe y amor se puede lograr, se los prometo, Nunca es demasiado tarde”, mencionó ‘La abuelita de los Latin Grammy’, apodo con el que se le conoce en las redes sociales.

¿Cuándo fueron los Latin Grammy 2022?

El evento se celebró con éxito desde el Michelob Ultra Arena de Las Vegas.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la 23.a Entrega Anual de los Premios Grammy se llevó a cabo el pasado jueves 17 de novimebre desde el Michelob Ultra Arena de Las Vegas. Para conocer la lista completa de los ganadores te invitamos a visitar el sitio web de la Academia Latina de la Grabación.

