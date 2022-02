Ángela Aguilar y su extraño ritual antes de dar un concierto

La hija de Pepe Aguilar procura ser muy profesional al momento de pararse sobre el escenario.

Ángela Aguilar deleitó a sus fieles fanáticos con sus más grandes éxitos en un concierto que se llevó a cabo el pasado viernes 18 de febrero en la Arena Ciudad de México. Previo a su presentación, la joven cantante ofreció una entrevista a Maxine Woodside y There Soto, a quienes le reveló cuales son los rituales que realiza antes de salir a escenario.

De acuerdo a sus declaraciones para el programa Fórmula Entretenimiento, la hija de Pepe Aguilar indicó que el día de su presentación suele comer con varias horas de anticipación y que no hace nada, esto con el fin de poder guardar fuerzas y estar totalmente concentrada.

La joven cantante procura estar al 100% antes de presentarse frente a sus fans.

“Soy medio rara, todo el día del show trato de no hacer nada y estar enfocada a lo que voy a hacer... Trato de comer unas 2 o 3 horas antes del show para poder estar bien vocalmente”, indicó la intérprete de ‘En Realidad’, quien en ese momento estaba visiblemente nerviosa.

Nadie la puede tocar antes de salir a cantar

Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que la también nieta de Flor Silvestre, de quien se ha dicho que tiene prohibido cantar las canciones de Joan Sebastián, aseguró que no permite que nadie la toque y que se va a sentar a una esquina hasta que llegue el momento de presentarse ante su público.

“Llega un punto, como 15 minutos antes de que me suba al escenario, en el que ya nadie me puede tocar, me tengo que concentrar. Me pongo como si estuviera castigada en una esquina por ahí y, literalmente, me enfoco, empiezo a calentar y modular la voz, a concentrarme, meditar y visualizo cómo quiero terminar el concierto”, declaró Ángela Aguilar.

Escucha sus declaraciones a partir del minuto 3:55 del video anterior.

¿Cuánto cuesta un concierto de Ángela Aguilar?

La hija de Pepe Aguilar ha logrado conquistar al público con su talento.

Información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, asegura que Ángela Aguilar cobra hasta 1.5 millones de pesos por cada concierto. Asimismo, se dice que el precio aumenta hasta los cinco millones de pesos al contratar a toda la Dinastía Aguilar, quienes acaban de iniciar la gira Jaripeo sin Fronteras.

Fotografías: Redes Sociales