Ángela Aguilar y Jesse & Joy lanzan “Ella que te dio”; escúchala aquí

Ángela Aguilar y Jesse & Joy lazaron una nueva colaboración musical, se trata del tema “Ella que te dio” la cual a pocas horas de su estreno ya es todo un éxito, si no la has escuchado no te preocupes, pues en La Verdad Noticias te la traemos.

La popularidad de la hija de Pepe Aguilar aumenta cada vez más, su voz es encantadora y ella tiene gran carisma por lo que se ha ganado el cariño del público. Ahora una vez más a sorprendido, pero en esta ocasión al presentar un dueto con los hermanos, algo que ha resultado totalmente inesperado.

Cabe indicar que este tema llega apenas unas horas después de la participación de Ángela en la entrega 22 de los Premios Latin Grammy, donde deslumbró con su talento.

“Ella que te dio” de Ángela Aguilar y Jesse & Joy

Esta nueva colaboración musical se estrenó este 19 de noviembre en punto de las 00:00 horas y aunque apenas lleva medio día ya ha superado el medio millón de vistas.

La canción relata una historia de desamor, del dolor que se siente perder a una persona porque el interés amoroso se acabó por la llegada de una tercera persona.

Esta canción se grabó meses atrás, pero es hasta ahora que hace su debut y al momento gran parte de los comentarios que ha recibido son positivos, incluso los internautas comentaron que esta fue una colaboración totalmente inesperada, debido a los diferentes géneros que interpretan los artistas, pero a pesar de ello el resultado fue sorprendente.

¿Cuál es la edad de Ángela Aguilar?

La cantante acaba de cumplir 18 años de edad

La hija de Pepe Aguilar nació el 8 de octubre de 2003, por lo que la joven tiene 18 años de edad. Pese a su corta edad ella ha logrado grandes éxitos y una muestra de ello es el tema “Ella que te dio” un colaboración de Ángela Aguilar y Jesse & Joy.

