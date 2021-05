Ángela Aguilar, víctima de memes tras su interpretación del Himno Nacional

Ángela Aguilar es una de las promesas de la música más importantes en la actualidad, por lo que los ojos de los mexicanos están en ella, al ser la gran heredera de la dinastía de los “Aguilar”.

Desde hace unos días se anunció que sería la encargada de entonar el Himno Nacional Méxicano en la pelea del Canelo Álvarez, lo que causó mucha expectativa, sobre todo porque hay una larga lista de famosos que se equivocan en la letra.

Mientras que la intérprete de “Dime como quieres” presumió en su cuenta oficial de Instagram las imágenes de ese especial momento en su carrera artística, los internautas aprovecharon Instagram para realizar varios memes.

Los memes de Ángela Aguilar

La cantante fue victima de memes

Los divertidos memes se dieron pues la cantante de 17 años de edad, aunque demostró un impresionante talento vocal, cantó la melodía a un ritmo mucho más lento del que los mexicanos estamos acostumbrados, a fin de lucir un poco más su entonación.

Es por ello que algunos de los memes alegaban que la cantante había cantado la canción a modo de “Paulina de la Mora”.

Otro de los memes hace referencia al perezoso de la película Zootopia, que hace las cosas muy lentas. Incluso algunos de los memes piden a la segob multar a la cantante por cambiar la melodía de la canción (Aunque no la cambió, solamente la hizo a un pulso más lento).

Pepe Aguilar defiende a su hija

El intérprete de “Miedo” y papá de la joven cantante no dudó en salir en defensa de su hija, y a través de sus redes sociales explicó que la lentitud de la canción se debió a un tema técnico que estaba fuera de control, pues no tenia bien la recepción del In Ear, y por ello aparece sosteniendo su oreja durante el video.

"Sí hubo un error, claro que la regó. No es para fusilarle, pero sí la regó. La regó en que lo cantó como si se hubiera tomado unas pastillas de ‘slow me down’, ¿ok?,”, Dijo.

Tal pareciera que el himno nacional está “maldito” pues cada artista que lo interpreta resulta criticado por su interpretación, y Ángela Aguilar no fue la excepción.

