Ángela Aguilar ¿tiene novio? enseña a su compañía de vida

Ángela Aguilar es una de las cantantes mexicanas que se ha proclamado como promesa de la música, pues a sus cortos 16 años de edad, ya se ha ido robando el corazón de sus fanáticos, quienes siguen cada uno de los detalles en la vida de la famosa.

Sin embargo, este sábado la famosa enterneció sus redes sociales, compartiendo a través de sus historias de Instagram, un pequeño video sobre su compañía de vida, ese ser que está con ella en todo momento.

Y no, no es que la famosa tenga novio, al menos no revelado, sino que se trata de su pequeña perrita, una pug color negro, a quien demostró amar incondicionalmente, pues entre las dos se nota una colección impresionante.

Ánguela Aguilar presumió a su compañera de vida

La hija de Pepe Aguilar no solo es una de las cantantes más queridas, sino que también se ha convertido en toda una influencer, y es por eso que cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram, quienes siempre están al pendiente de sus publicaciones.

Además la famosa ha declarado que, viniendo de una familia de larga tradición musical, para ella es importante dar a conocer a las nuevas generaciones parte de la música del pasado, por lo que se ha dedicado a hacer versiones novedosas de canciones iconos de la música en español.

De hecho, hace unas semanas Ángela Aguilar celebró que su cover de “Bidi Bidi Bom Bom”, canción originalmente interpretada por Selena Quintanilla, había superado los 5 millones de reproducciones en Instagram, siendo un gran logro para esta famosa.

Sin duda, el carisma, belleza y talento de la hija de Pepe Aguilar hacen que siga siendo una de las promesas de la música para las siguientes generaciones, pues en ella se ve la esperanza de que la música tradicional mexicana permanezca y continúe su legado.