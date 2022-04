¿Ángela Aguilar terminó su noviazgo con Gussy Lau? Un video podría confirmarlo

La joven cantante y el compositor posiblemente ha decidido separarse/Foto: Milenio

La vida amorosa de Ángela Aguilar recientemente estuvo en medio del escándalo después de que se filtraron fotos donde se comprobaba que tenía un romance con el compositor Gussy Lau, quien es 15 años mayor que ella. Sin embargo, parece que la relación ha llegado a su fin.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Gussy Lau, el entonces novio de Ángela Aguilar, confirmó en una transmisión en vivo en Instagram, que él y la joven cantante comenzaron a salir en febrero de este año, y que incluso el padre de Ángela, Pepe Aguilar, estaba de acuerdo con el romance.

Sin embargo, la intérprete de regional mexicano de 18 años de edad quería mantener en privado su relación amorosa, por lo que decidieron no hablar públicamente sobre esto, hasta que hace poco, se filtraron unas fotos comprometedoras, donde era evidente la relación entre Gussy y ella.

Gussy Lau posiblemente ya no es novio de Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar y Gussy Lau terminaron? pic.twitter.com/lheJJVtBuB — Nadia Juárez (@yolitzin8) April 13, 2022

Después de que Ángela Aguilar publicó un video donde afirmó sentirse “violentada” por las fotos filtradas, ahora el compositor de 33 años de edad, cuyo nombre real es René Humberto Lau, compartió en sus redes sociales un video donde posiblemente confirma que ha terminado con Ángela.

En su clip, Gussy Lau aparece interpretando la canción "En días como estos" de Los Hijos de Barrón, la cual habla del fin de una relación amorosa. "He tenido días buenos y no tan buenos, desde aquella noche que dijiste 'adiós'. He tenido tardes donde no me acuerdo cuando me dijiste, 'no eres tú, soy yo'”, dice la canción.

"Supongo que es el mal de amores. Bien dicen que no te enamores. Ahorita ando vibrando bajo, ya saben cómo es aquí abajo. Hay días que no duele el pecho, despierto con el pie derecho. A veces me sonríe la vida y miro claro la salida, pero hoy no", añade el compositor.

¿Cómo se conocieron Gussy Lau y Ángela Aguilar?

La familia Aguilar sabía del polémico romance/Foto: Revista Clase

De acuerdo con los medios de comunicación, Gussy Lau conoció a la intérprete de "En Realidad" a finales de 2021 cuando ella apenas tenía 17 años y él 32.

En ese momento fue contratado por los Aguilar para trabajar en la disquera Equinoccio Records, tan es así que el compositor escribió el éxito "Ahí donde me ven" el cual pertenece al más reciente disco de Ángela Aguilar.

