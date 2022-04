Ángela Aguilar teme que se filtren más fotos “íntimas” con Gussy

Ángela Aguilar se ha convertido en una de las artistas favoritas del público, lamentablemente la joven se ha visto envuelta en polémica luego que se filtraran unas fotos donde presuntamente aparece besando al productor Gussy Lau de 33 años, quien se dice era su novio. Pero al parecer la joven sigue preocupada pues teme que filtren más fotos íntimas.

Luego que las primeras fotos se hicieran públicas Gussy confirmó el romance, pero más tarde Ángela compartió un video donde aseguró que se sentía traicionada pues habían violado su privacidad.

Ahora una presunta amiga de la familia Aguilar ha revelado a TV Notas más detalles del tormentoso momento que vive la familia, asegurando que Ángela se encuentra preocupada tras terminar su noviazgo con Gussy Lau.

Según reveló la fuente, la cantante y Gussy ya no son pareja, pero habrían comenzado su romance a finales de febrero. Pepe, su esposa y Aneliz no estaban de acuerdo en que Ángela saliera con René Humberto Lau Ibarra (verdadero nombre del compositor), quien ahbía empezado a colaborar con la familia Aguilar tras obtener éxito con Christian Noadal y Calibre 50.

Familia Aguilar no estaba de acuerdo con el romance

Gussy lanzó un video donde confirmó el romance

La fuente reveló que Pepe trató de hablar con su hija, pero ella aseguró que está muy enamorada. “Pepe no quería que ese noviazgo siguiera, pero tanto él como su mujer eran conscientes de que su hija ya no era una niña, que había crecido y que comenzaba a vivir experiencias en todos los aspectos. Eso sí´, le dijo que se anduviera con cuidado, que fueran discretos y que si había algo que no le parecía, de inmediato se lo contara”, indicó.

Así mismo señaló que Gussy dijo que la filtración de las fotos no fue intencional, sino que alguien se las robó, pero Pepe no estaba conforme con la explicación y lo despidió llamándolo “desleal”.

Tras lo ocurrido se dice que Ángela no paraba de llorar y le confesó a su familia que estaba aterrada, pues supuestamente le envió fotos íntimas a Gussy, las cuales temen que sean filtradas.

“Ángela tiene los ánimos hasta los suelos, está triste porque es su primera decepción amorosa y apenas tiene 18 años, pero tiene el respaldo de su familia, está bien protegida y sabe que ni sus papás ni sus hermanos ni el resto de la familia la van a juzgar. Se fueron a Europa para proteger a Ángela de los ataques y de la prensa”, comentó para la revista mencionada.

¿Cuántos idiomas habla Ángela Aguilar?

La joven inició su carrera desde muy pequeña

La joven cantante Ángela Aguilar, hija del artista mexicano Pepe Aguilar, nació en Los Ángeles, por lo que habla inglés y español desde pequeña.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!