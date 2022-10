Ángela Aguilar se ve duramente afectada por el huracán Ian

Este jueves 29 de septiembre, se celebró contra viento y marea una nueva edición de los Premios Billboard de la Música Latina 2022 desde el Watsco Center de la ciudad de Miami, donde el máximo ganador de la ceremonia resultó ser el puertorriqueño Bad Bunny.

Sin embargo, la fuerte tormenta que ha azotado al estado de la Florida no solo causo daños a su paso, sino también contratiempos a los artistas, tal fue el caso de la dinastía Aguilar y Alejandra Guzmán.

Cabe destacar que Ángela Aguilar y su padre Pepe Aguilar eran de las presentaciones más esperadas de la noche, por lo que de inmediato fue el Pepe quien hizo uso de sus redes sociales para disculparse con la organización del evento y explicar los motivos que le impidieron estar presente en una noche tan importante.

Ángela Aguilar sufre por el huracán

Ángela Aguilar sufre por el huracán

“Teníamos la amabilísima invitación, por parte de Telemando y los premios Billboard para actuar el día de hoy, desgraciadamente no vamos a poder hacerlo y por eso estoy haciendo este en vivo, para evitar especulaciones”, dijo el artista a bordo de un avión con destino a Chicago.

Aunque no ahondó en detalles, fue su hija Ángela Aguilar quien precisó que les fue imposible viajar hasta Miami debido al paso del huracán Ian por la costa de Florida, pues varios vuelos han sido cancelados.

TE PUEDE INTERESAR: Ángela Aguilar luce su vestido más sexy para celebrar las Fiestas Patrias

Ángela Aguilar no pudo ir a los Billboard

Ángela Aguilar sufre por el paso del huracán Ian y se quedó fuera de los Billboard por el clima, pues la dinastía Aguilar estaban anunciados como parte del elenco, pero no contaban con el mal clima que traería el huracán.

"No saben lo triste que me puso no poder asistir a los premios. Debido al huracán tan fuerte que ha traído muchas tragedias dejando a miles de personas afectadas", escribió la máxima exponente del género regional mexicano.

Los comentarios de apoyo no se hicieron esperar por parte de los fans de ambos artistas y aunque lamentaron no poder apreciar su música en vivo, agradecieron que se encontrara bien y a salvo.

Cabe destacar que entre ellos se encontraban: “Que todo esté bien, a mí me gusta ver los premios, pero cuando ustedes están presentes”, “Hay prioridades en la vida, así que tranquilo eres un cantante maravilloso y exitoso”, “Por algo pasan las cosas, Dios nunca se equivoca y el mejor premio es la vida y la familia”, son solo algunos de los mensajes que pueden leerse.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram