Ángela Aguilar se siente violentada tras filtración de compremetedoras fotos

Ángela Aguilar ha estado dando mucho de qué hablar en las redes y es que durante esta semana salieron a la luz algunas fotos de ella y Gussy Lau en las que se observa que se están besando.

Es por eso que, alimentando los rumores de un posible romance entre los artistas, las imágenes que muestran a Ángela muy sonriente junto a su novio, se volvieron virales en redes sociales.

Por otro lado, Gussy Lau emitió un video en vivo a través de su cuenta de Instagram en el que confirmó su relación con la talentosa Ángela Aguilar y hasta reveló que lleva varios meses saliendo con la cantante y que los papás están de acuerdo.

Angela Aguilar habla de las fotos filtradas

Hay que destacar que el compositor explicó que él compartió las fotos en modo 'amigos cercanos' en Instagram y que un amigo suyo le tomó un pantallazo sin querer. Aunque no quedó claro cómo terminaron las imágenes publicadas en internet.

Ante esa situación, el día de hoy Ángela Aguilar emitió un video a través de su Instagram en el que reacciona a la filtración de su romance con Gussy Lau y se dice profundamente molesta por esto:

"Me siento triste, defraudada, No puedo creer que estoy haciendo este video”.

Eso fue lo que dijo la hija de Pepe Aguilar, agregando que: “Han estado circulando unas fotos con las que yo no estaba de acuerdo. Me siento violentada. Me siento violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad y de decidir sobre mi cuerpo".

Por si fuera poco, Ángela Aguilar continúa su comunicado afirmando que ella nunca estuvo de acuerdo en que las fotos de su romance con Gussy Lau salieran a la luz y que no debió de haber confiado en esa persona (refiriéndose a su pareja).

¿Quién es Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar Álvarez, es una cantante mexicana-estadounidense de música regional mexicana.Obtuvo un notable reconocimiento después de interpretar "La Llorona" en la 19.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos en 2018.

Cabe destacar que la talentosa cantante Ángela Aguilar, es nieta de El Charro de México, Antonio Aguilar y actualmente esta en medio de una de las mas fuertes polémicas de su carrera como cantante.

