Ángela Aguilar se declara 25% argentina tras triunfo en el Mundial de Qatar 2022

El emotivo mensaje de felicitación de la hija de Pepe Aguilar se ha visto opacado por las críticas.

El día de ayer te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Argentina derrotaba a Francia y se coronaba como el ganador absoluto de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Tal y como se esperaba, su triunfo ha sido celebrado en toda Latinoamérica y gran parte del mundo.

“¡CAMPEONES DEL MUNDO! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer… Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos ¡Lo logramos!”, fue el emotivo mensaje con el que Lionel Messi celebró la victoria del equipo argentino.

Toda Latinoamérica celebró el triunfo de Argentina en Qatar 2022.

Tras una cardíaca final de Qatar 2022, la sociedad vuelve a su rutinaria vida previo a las festividades navideñas. No obstante, este evento deportivo ha dejado con un buen sabor de boca a todos los latinos debido a que la copa del Mundial vuelve a América tras 20 años.

Ángela Aguilar se declara 25% argentina

Cibernautas criticaron a la cantante por el inusual mensaje con el que celebró el triunfo de Messi y su selección.

A los festejos se le sumó Ángela Aguilar, quien a través de sus respectivas redes sociales compartió una serie de fotografías, en las cuales posa frente al lente de la cámara desde su lujoso jet privado mientras modela un outfit deportivo con los colores de la selección celeste y presume que es 25% argentina.

“No te lo puedo explicar porque no vas a entender. 25% Argentina, 100% orgullosa. Hoy todos somos más celestes que el cielo”, escribió Ángela Aguilar.

Pese a que el mensaje de la hija de Pepe Aguilar fue hecho sin mala intención, más de un cibernauta lanzó duras críticas en su contra al asegurar que solo buscaba colgarse del furor del momento mientras que otros le reclamaron por declararse argentina y recurrir al género regional mexicano para triunfar en la música.

Te puede interesar: Tunden en redes a Ángela Aguilar por burlarse de unos tenis baratos

¿Cómo se hizo famosa Ángela Aguilar?

Hoy en día, la hermosa y joven hija de Pepe Aguilar ha logrado brillar en solitario gracias a su talento.

Recordemos que Ángela Aguilar se hizo famosa por ser la hija de Pepe Aguilar. Sin embargo, no se puede negar que la joven cantante ha logrado brillar por su propia cuenta gracias a su inigualable talento y hoy en día es considerada una joven promesa del regional mexicano.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales