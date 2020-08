Ángela Aguilar rompe varios récords con “Que no se apague la música”

Mediante una historia en su cuenta de Instagram, Ángela Aguilar dio a conocer los diferentes récords musicales que ha alcanzado a través de su último trabajo discográfico “Que no se apague la música”, el cual aparentemente ha conquistado todas las plataformas digitales.

Recordemos que la hija de Pepe Aguilar se ha colocado como una de las cantantes mexicanas más jóvenes y exitosas dentro de la industria musical, donde varios de sus sencillos se han posicionado entre los favoritos para millones de personas.

Un hecho que ahora hemos podido comprobar a través de su último trabajo discográfico, el cual ha logrado romper varios récords dentro de las diferentes plataformas musicales como YouTube, Spotify, Apple Music y iTunes, entre otras.

Ángela Aguilar conquista las plataformas musicales

De esta manera Ángela Aguilar dio a conocer que su nuevo álbum “Que no se apague la música” logró sumar más de 7 millones de reproducciones en YouTube, más de 1 millón de streams en Spotify y logró posicionarse en el segundo lugar en iTunes.

Cabe mencionar que este nuevo trabajo de la hija de Pepe Aguilar nació a partir de un concierto realizado a beneficio de los músicos afectados por la pandemia de Covid-19; y está conformado por covers en español y en inglés.

“Que no se apague la música” rompe récords

Este nuevo álbum de Ángela Aguilar está conformado por algunas de las canciones más exitosas en toda la historia como “Rayando el sol”, “Put your head on my shoulder”, “Paloma negra”, “Amor de mis amores”, “Easy” y “Fruta prohibida”, entre otras.

Sin duda “Que no se apague la música” se trata de uno de los trabajos más exitosos de la joven cantante, quien ha logrado sorprender al público con su increíble talento musical.