Ángela Aguilar revela que está enamorada ¿Quién es el afortunado?

Ángela Aguilar es la estrella juvenil que se ha catalogado como una de las jóvenes artistas mexicanas que recientemente admitió que sí tiene pretendientes y que está enamorada, por lo que sus fans no han dejado de preguntarse quién es el afortunado.

Sin embargo la bella hija de Pepe Aguilar aclaró que por el momento está enfocada en su carrera como cantante, sobre todo ahora que se aleja poco a poco de su papá para formar su propia historia.

Hay que destacar que la joven Ángela Aguilar de 18 años comenzó en el medio del espectáculo cuando sólo era una niña, pues pertenece a una de las Dinastías más importantes de la industria, ya que sus abuelos son Antonio Aguilar y Flor Silvestre, máximas figuras del regional mexicano y del Cine de Oro.

¿De quién de esta enamorada Ángela Aguilar?

No hace mucho la intérprete de En Realidad se presentó este viernes en la Arena Ciudad de México, y previo a su concierto dio una entrevista a Maxine Woodside y There Soto, en donde habló un poco de su vida sentimental y reveló que sí tienes pretendientes pero que por el momento no piensa en ello.

“Hay muchos galanes y pretendientes, pero no queremos eso ahorita".

Pero eso no ha sido todo, pues la bella Ángela Aguilar describió que está enamorada, pero no de un chico, sino de las cosas que le están pasando y de las personas que la rodean, así lo reveló:

“Estoy enamorada de la vida, de la música, de mi familia, de mis perritos, de mis caballos, de la ilusión que me trae este nuevo disco, la ilusión de estos premios a los que me acaban de nominar. Estoy enamorada de la vida, de verdad”.

El ritual de la hija de Pepe Aguilar

En la misma charla la nieta de don Antonio Aguilar también habló sobre su extraño ritual antes de subir al escenario, pues reveló que previo a cada concierto suele separarse de todos para comenzar a calentar la voz y concentrarse en cómo quiere que se desarrolle el show, ya que es bien sabido que es una joven muy disciplinada.

La estrella de la música regional mexicana confesó también que le gustan mucho los vestidos que usa durante las presentaciones y que desearía hacer más cambios de vestuario, sin embargo, su familia no la deja.

“Me encanta cambiarme de ropa y me encanta tener muchos vestidos. Son diferentes facetas en el show que me gusta tener, pero mis papás siempre me están arreando porque me dicen ‘Ángela, no te puedes cambiar ocho veces en el show’ (…)”, indicó la guapa Ángela Aguilar.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!