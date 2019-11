Ángela Aguilar renuncia a las nominaciones para premios ¡Está enojada!

Ángela Aguilar, la artista más joven de la Dinastía Aguilar, reveló que ya no quiere ser nominada en las ceremonias de premios musicales, pues siente que sólo la nominan para burlarse de ella.

Ángela Aguilar comenzó su carrera musical desde muy pequeña, ya que desde su nacimiento se ha visto rodeada por el mundo de la música, pues proviene de una dinastía de reconocidos artistas mexicanos que han trascendido con los años.

Actualmente la bella hija de Pepe Aguilar se ha convertido en una de las jóvenes cantantes más queridas por el público, quienes desde el principio le han dado afectuosas muestras de apoyo y ha logrado cautivar con su voz exquisita a muchos personas.

Cabe destacar que durante el 2018, Ángela Aguilar superó a su padre en número de nominaciones al Grammy Latino. La hija del músico compitió en las categorías ‘Nuevo Mejor Artista’ y ‘Mejor Álbum de Música Ranchera’ por su disco ‘Primero Soy Mexicana’ que lanzó en marzo del mismo año.

Sin embargo, durante una transmisión en vivo realizada desde su cuenta de Instagram, Ángela Aguilar de tan solo 16 años de edad, fue tajante al pedir a la industria musical que ya no quiere ser nominada en las siguientes premiaciones, ya que siente que solo la utilizan para burlarse de ella.

Duro y conciso, la cantante de género regional mexicano declaró:

"Ayer fueron los Premios de la Radio, pero me nominaron y les tengo que contar que siento que ya sólo me nominan para hacerme burla, porque yo nunca gano nada".

Ángela Aguilar habló de diferentes temas durante la transmisión, ahondó en los motivos por los que ya no quiere ser nominada y subrayó que aunque agradece las nominaciones, prefiere no recibirlas más:

"A todos los premios a los que me han nominado no me he ganado ninguno más que en los Premios Bandamax".