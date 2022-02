Ángela Aguilar rechaza colaboración con famoso cantante ¿no está a su altura?

La cantante fue señalada por rechazar una colaboración.

Ángela Aguilar se ha posicionado como una de las cantantes favoritas y mayor exponente del regional mexicano, sin embargo, recientemente salió a la luz que la Dinastía Aguilar ha rechazado una colaboración con cantantes de electrocumbia.

Fue el mismo cantante Edmundo Gómez Moreno mejor conocido como Raymix quien reveló en una reciente entrevista para medios del espectáculos que tanto Ángela como Pepe Aguilar han “menospreciado” su género músical, pues asegura que es considero del “barrio y de la gente pobre”.

Aseguró que desde hace un tiempo quiere hacer una canción con la intérprete de ‘En realidad’, pero hasta el momento no le tenía una respuesta por parte de la artista, quien dijo era su amiga.

"Hace poquito hablé con mi amiga Ángela Aguilar, yo la quiero bastante, pero simplemente me dejó de hablar", detalló.

Dinastía Aguilar.

Raymix señaló que parte de la nula respuesta de los cantantes es que el intérprete de ‘Prometiste’ no está de acuerdo con el método que usa para realizar sonidos musicales. “De hecho hace poco escuché a Pepe Aguilar decir que no admira a gente que usa la computadora para hacer sonidos, pero es música diferente, no tiene nada de malo", precisó.

Sufre rechazo de cantantes

El cantante conocido por el tema 'Tú y yo' colaboración que hizo con Paulina Rubio confesó que en los últimos años ha sufrido el rechazo de diversas figuras tanto nacionales e internacionales como Sebastián Yatra y Guaynaa, a quienes, aseguró, les mandó una canción, pero no les gustó.

El rechazo también ha sido entre las agrupaciones locales, pues asegura que Los Ángeles Azules, con quienes tenía ya programada una colaboración, le cancelaron hace una semana.