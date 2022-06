Ángela Aguilar quiere ser un ejemplo a seguir como mujer y honrar su apellido

Las declaraciones de la joven cantante llegan un par de meses después de protagonizar fuerte escándalo junto a Gussy Lau.

Ángela Aguilar fue protagonista de un fuerte escándalo a principios de abril pasado tras la filtración de unas controversiales pero inocentes fotografías, mismas que confirmaron su ahora fallida relación sentimental con el compositor Gussy Lau. Hoy, la joven cantante abre su corazón al respecto del tema en entrevista exclusiva para la revista CARAS.

Sin hacer mención directa de la filtración, la joven aseguró que se siente presionada a ser un buen ejemplo para las nuevas generaciones. Por tal motivo, ella ha tratado de dar una buena imagen como cantante y mujer a través del contenido que comparte en redes sociales.

“Yo quiero que mi imagen como cantante y como mujer sea buena, y que si mis seguidores se meten a mi perfil no vean algo malo, sino que vean lo bueno, que me conozcan… Creo que hemos creado esta plataforma de aceptación personal que me llena de orgullo”, declaró la hija de Pepe Aguilar a la revista CARAS para quien protagonizó una espectacular sesión de fotos.

Busca honrar el apellido Aguilar

Más decidida que nunca, la hija de Pepe Aguilar hará hasta lo imposible para honrar el legado de su familia.

Al ser cuestionada sobre lo que significa para ella ser parte de la dinastía Aguilar, ella aseguró que se siente respaldada y que por tal motivo busca darle la honra que se merece: “Mi apellido me respalda, pero al mismo tiempo me impulsa y me mantiene a cierto nivel para poder respetarlo y honrarlo”.

Finalmente, la intérprete de ‘En Realidad’ aseguró que su padre le ha dado importantes consejos para evitar los escándalos de la farándula: “Hemos aprendido a ser honestos para no tener cola que nos pisen… A estar en todo momento preparada y ser seguros de nosotros mismos sin dejar de ser humildes, considero que es algo muy lindo que nos ha enseñado”.

¿Cuántos años tiene Ángela Aguilar?

A sus 18 años de edad, la joven se ha convertido en un máximo exponente del regional mexicano.

Ángela Aguilar nació el 8 de octubre de 2003, por lo que ahora tiene 18 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la cantante obtuvo un notable reconocimiento después de interpretar "La Llorona" en la 19.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos en 2018 pero su éxito se ha visto opacado por lamentables escándalos.

